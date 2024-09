El regreso soñado de Osella en Colón: ovación, victoria y reconocimiento

La llegada de Diego Osella, como él mismo lo remarcó, causó buenas y no tan buenas sensaciones en el hincha de Colón. La segunda tiene que ver con su segundo paso como DT, donde de siete partidos empató solo dos y perdió las otras cinco. Con el tiempo advirtió que no fue una buena decisión la de aceptar el desafío en 2020, ya que no era el principal elegido de la dirigencia que conducía José Vignatti, sino que llegó por descarte.

La satisfacción de Osella en el inicio de su tercer ciclo en Colón

Tras la victoria frente a Defensores de Belgrano, Diego Osella indicó: "Necesitaba esto, mi último paso no fue el deseado, no fue parecido al de 2014, por un montón de cosas que no vale la pena decirlas, no me quería quedar con esa imagen, y ese paso fugaz. Quería tomar esto como una linda oportunidad, pero la gente buena siempre me trató bien. Seguramente a alguna gente le gusta y a otra no, es difícil encontrar el consenso en el fútbol. Estoy feliz de estar acá".

Colón.jpg

"Colón me dio la posibilidad de dirigir en Primera e instalarme en Primera División, le debo más a Colón que lo que Colón me dio a mí, eso seguro", agregó Diego Osella tras el contundente triunfo ante Defensores de Belgrano, a quien pasó en la tabla de posiciones.

Osella, con el reconocimiento del hincha de Colón

En una encuesta que realizó UNO Santa Fe entre sus seguidores, no cayó del todo bien el nombre de Diego Osella, sobre todo por el recuerdo del segundo paso en 2020, como el mismo entrenador lo remarcó en conferencia de prensa. Incluso, este medio realizó un informe de lo que representaba la gran revancha para el DT.

Por un lado, porque podría retomar el camino que dejó inconcluso en 2014, donde se fue a pocas fechas de terminar el certamen, y el trabajo fue terminado por Reinaldo Merlo. Y luego por lo que ocurrió en 2020, donde no pudo ganar ningún partido, y se fue de una forma muy poco agradable.

En tanto que para su carrera como entrenador también es la gran oportunidad que se le presenta en Colón de posicionarse nuevamente con chapa dentro de la categoría, ya que sus últimas experiencias en Ferro, Agropecuario y Chaco For Ever no fueron de las más deseables.

Pero el hincha de Colón a su veredicto lo dio antes, durante y después del partido ante Defensores de Belgrano. Es que hubo un reconocimiento unánime para un Diego Osella al que se le puede achacar muchas cuestiones vinculadas al juego y lo táctico, pero lo que nunca estará en discusión será la contracción por el trabajo y la entrega total para los colores, que siempre defendió de la mejor manera. El Sabalero está de pie, con la ilusión renovada y con un DT que tendrá la gran chance de su gran revancha en el club.