El reloj apremia a Colón: dos delanteros, al caer a pocos días de que cierre el mercado

Colón llega al tramo final del mercado de pases y hay dos gesiones muy avanzadas, pero aún falta otro cupo más

La cuenta regresiva ya empezó para Colón . Con el mercado de pases entrando en su etapa decisiva, la dirigencia sabe que no tiene demasiado margen para cumplir con los pedidos de Ezequiel Medrán . El miércoles vencerá el plazo para incorporar y, hasta el momento, el único refuerzo confirmado es Franco García .

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La principal preocupación pasa por la delantera. El cuerpo técnico considera indispensable la llegada de un centrodelantero y no se descarta que sean dos. En ese escenario, el nombre de Leandro Garate vuelve a tomar fuerza, con una inminente llegada. También Nicolás Reniero, que está en Lugo de España y ya contaría con una propuesta de Santa Fe para sumarse. Restarían detalles para que se sumen al plantel.

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Los puestos que aún faltan en Colón

Las negociaciones, sin embargo, vienen siendo mucho más complejas de lo esperado. A pocos días del cierre del libro de pases, Colón todavía le falta para tener listo el plantel del segundo semestre.

Leandro Garate también llegará a Colón.

Pero la ofensiva no es la única prioridad. El otro puesto apuntado por Medrán es el de enganche, una búsqueda que sufrió dos golpes en los últimos días. Primero se cayó la posibilidad de Rubén Botta y luego también quedó descartada la de Marcelo Eggel, por lo que la dirigencia debió volver a empezar en un mercado cada vez más reducido.

Lo que genera sorpresa puertas adentro es que, durante semanas, desde el club se sostuvo que muchas de las negociaciones estaban encaminadas desde antes del receso. Sin embargo, el calendario avanzó y Colón llega a la recta final con apenas una incorporación, pero con dos al caer.

Con el tiempo jugando en contra, los próximos días serán determinantes. La dirigencia, junto al mánager, intensificará las gestiones para intentar darle a Medrán las herramientas que considera necesarias. El desafío no será sencillo: el reloj corre y las necesidades siguen siendo las mismas.