Lanús, bien parado en el fondo, intentó ser rápido por las bandas con Loaiza y Troyansky, aunque sin precisión. De esa manera se consumió el cuarto inicial en Junín.

Pocho le ganó la posición a Moreyra y generó a los 17’ una clara situación para los de Kudelka, al borde del área grande. Pateó Lema, salvó Chicco y en el rebote, Troyansky le erró al arco y su tiro se fue desviado.

Insólito gol desperdiciado por Franco Troyansky, que le erró al arco a poquitos metros.#CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/Nm4osd4PTZ — TyC Sports (@TyCSports) August 15, 2023

Colón tuvo la apertura a los 22’, después de una excelente asistencia de Álvarez para Espínola y el paraguayo con un disparo potente reventó el travesaño. El trámite pareció abrirse con los dos intentando aprovechar la velocidad de sus volantes. De la Vega primero y Pierotti después, contaros con situaciones de desequilibrios.

Colón se adelantó ante Lanús con este zapatazo de Tomás Galván.#CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/lmE7AYjB4d — TyC Sports (@TyCSports) August 15, 2023

El primero de Colón llegaría a los 29': Batallini juntó marcas, descargó para Delgado que metió un pase certero para que Tomás Galván, llegando por la derecha sometiera a Lucas Acosta.

Lanús pareció sentir el impacto y fue con más fuerza que ideas a buscar el empate. Lo hizo incluso con centros cruzados que controló con mucha seguridad el golero rojinegro. De esa forma se fueron a los camarines.

Colon Lanús Rafael Delgado.jpg @Copa_Argentina

Ambos ingresaron con los mismos protagonistas para afrontar el complemento. Colón siempre intentando utilizar a Botta como eje de los ataques, ante un rival que no podía salir de su imprecisión y le costaba mucho hilvanar un par de pases seguidos.

El Grana tuvo el empate a los 11', en una acción que arrancó por la izquierda, Loaiza empezó a gambetear y cedió para Leandro Díaz, pero nuevamente Chicco se lució, rechazando el disparo del artillero que minutos antes debió ser expulsado. Colón cuando conectaba en ataque era profundo, pero faltaba la estocada final para ampliar la diferencia.

El árbitro detuvo el juego para mostrarle la roja al central, quien se habría excedido verbalmente y se enfureció luego de la decisión. El jugador del Granate se retiró del campo realizando gestos. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/hYrBw3VC1a — TyC Sports (@TyCSports) August 15, 2023

En 20', el defensor Cristian Lema, totalmente sacado, vio la tarjeta roja y empujó al juez Echavarría, insultándolo también al abandonar el campo de juego. Una baja sensible que sintió el elenco de Kudelka. Fue Botta el que tuvo el segundo pero en el camino se la sacaron al córner. Y en primera que tuvo Conejo Benítez, su remate se fue cerca del palo derecho de Acosta.

Lanús estaba desorientado y a partir de una posición adelantada no sancionada, Batallini metió un centro que Perlaza no pudo conectar, pero en el rebote, Conejo Benítez se acomodó y esta vez no falló: 2-0 a los 38'. Fue el golpe de nocaut para permitir un inmejorable inicio rojinegro en este tramo de la temporada.

Benítez, a los 83', puso el 2-0 ante #Lanús en los 16avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/raUzUyJk37 — TyC Sports (@TyCSports) August 15, 2023

SÍNTESIS

Colón: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Paolo Goltz, Facundo Garcés y Rafael Delgado; Favio Álvarez, Stefano Moreyra y Tomás Galván; Rubén Botta, Santiago Pierotti y Damián Batallini. DT: Néstor Gorosito.

Lanús: Lucas Acosta; Juan Cáceres, Cristian Lema, Diego Braghieri y Juan Sánchez Miño; Raúl Loaiza, Julián Fernández y Luciano Boggio; Pedro De la Vega, Leandro Díaz y Franco Troyansky. DT: Frank Kudelka.

Goles: PT 29’ Tomás Galván (C) y 37’ Jorge Benítez (C).

Cambios: ST 10’ Matías Esquivel x Luciano Boggio (L); 13’ Augusto Lotti x Franco Troyansky (L); 33’ Baldomero Perlaza y Jorge Benítez x Favio Álvarez y Santiago Pierotti (C); 38’ Franco Orozco x Juan Cáceres (L); 40’ Laureano Troncoso y Cristian Vega x Rubén Botta y Tomás Galván (C).

Amarillas: Moreyra, Batallini (C); Díaz, Cáceres, Loaiza (L).

Expulsado: ST 20’ Cristian Lema (L).

Estadio: Eva Perón (Junín).

Árbitro: Pablo Echavarría.