Leonardo Madelón espera, pero Unión no tendría cambios

Si bien Leonardo Madelón aguarda por saber si Lautaro Vargas será convocado al seleccionado Sub 20, lo más factible es que Unión no tenga cambios

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2025 · 11:28hs
Prensa Unión

Luego de la muy buena actuación ante Gimnasia de La Plata en la que Unión se impuso por 3-1, lo más lógico es que Leonardo Madelón decida no tocar nada.

Sin embargo, el entrenador rojiblanco espera la decisión de Diego Placente. Y es que el DT del seleccionado argentino Sub 20 definirá este jueves la lista de futbolistas que viajarán a Chile para disputar el Mundial de esa categoría.

En su momento, Lautaro Vargas estuvo convocado, aunque no lo citaron en la última convocatoria. En consecuencia, habrá que esperar la decisión de Placente.

Si finalmente, Vargas queda afuera de la lista será titular el sábado cuando el Tate reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza. En cambio, si es citado, es probable que se pierda el encuentro ante el elenco mendocino, aunque desde la dirigencia podrían gestionar un permiso para que se sume al plantel luego del partido.

LEER MÁS: La reserva Unión cayó ante Banfield y dejó pasar otra chance de arrimarse a la cima

Es por ello, que Madelón aguarda esa información para terminar de definir el equipo. En una semana tranquila, ya que no hay jugadores lesionados ni tampoco suspendidos.

Con un equipo que se recita de memoria, el entrenador rojiblanco buscará profundizar una idea de juego que se viene consolidando en estas fechas. En caso de que Vargas no juegue, su reemplazante será Emiliano Álvarez o Nicolás Paz.

De este modo, la formación rojiblanca sería con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas o Emiliano Álvarez, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

