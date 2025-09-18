La mala y la buena noticia que recibió Unión por parte de Diego Placente

Este jueves se dio a conocer la lista de los jugadores que formarán parte del Mundial Sub 20 y en la misma no figura el lateral derecho de Unión Lautaro Vargas

En Unión esperaban ansiosos la lista del Sub 20 que participará en el Mundial de Chile que se disputará desde el 27 de septiembre hasta el 20 de octubre.

Y es que el lateral derecho Lautaro Vargas había sido citado en varias ocasiones por el DT Diego Placente para entrenar con vistas a la competencia.

Sin embargo, en la última citación, Vargas no estuvo y eso generó un interrogante en relación a su presencia dentro de la lista de 21 jugadores que viajarán a Chile.

Lo cierto es que este jueves, Placente definió la lista y en la misma no figura el lateral derecho rojiblanco. Sin dudas que se trata de una mala noticia para el jugador que obviamente tenía la ilusión de poder forma parte de la cita mundialista.

Pero a la vez es una tranquilidad para el DT Leonardo Madelón, ya que considera a Vargas un jugador muy importante, de hecho es titular indiscutido.

Por lo cual, ahora podrá contar con el defensor para el próximo partido ante Independiente Rivadavia, como así también para los encuentros posteriores.

Y es que si Vargas viajaba con la Selección Sub 20 se iba a perder varios encuentros por el Torneo Clausura, en un momento en donde el equipo está puntero y la formación sale de memoria.