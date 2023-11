En relación a los lesionado, puntualizó que "muchos estarán a disposición, es algo bueno, intentaremos ver cómo está cada uno hasta último momento para confirmar el equipo. En los tres partidos que competimos hubo cambios de esquema, tengo un equipo en mente, probamos, hicimos fútbol, están todos con muchas ganas, a la hora de elegir a veces uno queda en deuda con alguno, pero todos saben en el momento que estamos, los que están afuera o cerrando los partidos son igual que importantes".

Con respecto a Vélez subrayó que "es un buen equipo, por algo está arriba en este campeonato, equipo duro, ataca de buena manera, en lo defensivo a veces le cuesta, es difícil poder lograr ambas cosas, sentimos que podemos lastimarlo, en juego asociado, pelota parada o cruzada, tienen jugadores de calidad, es un partido para poder ganarlo y llevarnos algo desde la forma de competir. La clave es eso, en ganar duelos, pelearlo en mitad de cancha, prácticos a la hora de atacar y defender. Nos jugamos mucho, queremos darle la mejor información a los jugadores".

Más adelante dijo que "tratamos de pensar en nuestro partido, jugar el partido de los demás es difícil, no estás desde lo físico, será una noticia que puede ser positiva o negativa, Colón está en un posición donde depende de sí mismo, con Banfield estuvimos cerca de ganar, por algo las cosas pasan, confío a muerte en este plantel, en estos jugadores, vamos a ir de esa manera. Competir con el corazón en la mano es lo que queremos, hay que seguir así".

Damonte evitó generar alguna polémica por el rendimiento de sus pupilos en el pasado. Al respecto, apuntó: "No me gusta hacer comparaciones en el antes y ahora, trato de buscar en relación a lo que era antes de mi llegada es la forma de competir, de jugar al límite en cada jugada como si fuera la última. Jugadores que defiendan, que todos lo hagan, estoy con la tranquilidad en que dejarán el alma en la cancha, me fui vacío, dejé todo, quiero que pase eso el sábado".

Y luego, recalcó: "Es difícil jugar esta clase de partidos, podemos lastimar desde el juego asociado, mi idea es también con el juego directo, combinamos eso con Talleres y si sucede tenemos más posibilidades. Confío en Dios que así sea".

El arbitraje

"Siempre con los árbitros hablo con respeto, confío en los jugadores, dirigencia y arbitraje, cuando Argentina no llegó a finales siempre había un árbitro argentino. Nos calentamos todos a veces cuando no te cobran, quiero llevar mi energía a los jugadores, darle información a ellos, no pasarnos de rosca, nosotros lo vamos a bancar. Ojalá que todos tengan un buen desempeño. A veces uno se equivoca con un cambio, hay que hacerse cargo de los errores, esperemos que nos vaya bien".

La decisión de venir a Colón en este momento

"Uno nunca sabe cuando es el momento justo, lo ideal es agarrar un equipo campeón e invicto, tampoco lo es. A mí me tocó venir a un club último, dos puntos atrás con 12 puntos por jugar, no tengo tranquilidad, hace menos de un mes que estamos, tengo una pelota de rugby en el estómago, trato de buscar tranquilidad cuando estoy con los jugadores. Ellos me responden, estoy feliz de estar acá, me encanta el club, la gente, si hay un tiro para el lado de la justicia puede ser positivo, uno cree en Dios, las cosas se pueden dar para mantener la categoría. Si se da comenzará otra historia el sábado a partir de las 20".

Damonte2.jpg El técnico de Colón prefirió pensar en Vélez y no arriesgarse a hablar de su futuro.

El fútbol argentino

"Me encanta el fútbol argentino, es competitivo, no te sentas a ver un partido y decís que gana este. Jugué en otros países y apostas que este equipo le va a ganar a todos. A Colón le costó más de visitante en este torneo, de local se hizo muy fuerte, es relativo, hoy buscamos intentamos hacernos fuertes de visitante. Nos quedará a futuro, con tiempo y trabajo, mejorar eso, cuando se logre eso entraras a una copa internacional".

La incentivación

"Con esto de las redes sociales cualquiera levanta diferentes cosas y se arma una bola, intentamos poner la energía en lo que tenemos que hacer nosotros, se van a decir un montón de cosas, es normal que el presidente de AFA se junte con sus pares, Vélez tuvo elecciones hace poco. Trato de hacer hincapié en lo nuestro, información del partido, ayudando a los jugadores".

Su futuro en el banco rojinegro

"Me imagino un Colón en Primera y ver lo que sigue, buscaremos eso el fin de semana. Agradecerle el apoyo a toda la gente, siempre apoyando, con un enojo normal, que exija porque es un equipo importante, lo del último partido fue muy bueno. Vamos a dejar todo para dejar a Colón en Primera, ojalá podamos seguir estando juntos".