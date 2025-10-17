Colón, a punto de cerrar la rescisión de contrato de otro jugador del plantel

Tras haber llegado a un acuerdo con Joel Soñora y José Barreto, los dirigentes de Colón estarían cerca de acordar otra rescisión de contrato.

En la previa del cierre del año futbolístico, Colón continúa trabajando para desprenderse de jugadores que no formarán parte del proyecto deportivo para el 2026, según la evaluación hecha por los actuales dirigentes, con consenso de varias de las listas opositoras.

Tras las desvinculaciones de Joel Soñora y José Barreto, los dirigentes rojinegros enfocan ahora sus esfuerzos en la resolución del contrato de Cristian García, el tercer jugador que podría rescindir su vínculo con el club.

García, que llegó en el último mercado de pases y firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, nunca logró consolidarse en el primer equipo. Su rendimiento estuvo marcado por lesiones y bajo desempeño futbolístico, lo que impidió que pueda aportar como se esperaba en un plantel con aspiraciones competitivas.

Cristian García Prensa Colón

Según fuentes cercanas a la dirigencia, las negociaciones avanzaron con optimismo, aunque se dilataron debido a que el jugador pretende permanecer en el club. La intención de Colón es llegar a un acuerdo amistoso que permita la rescisión sin generar conflictos legales ni económicos.

La escasa participación de Cristian García en Colón

En cuanto a su participación en cancha, García sumó apenas dos apariciones en la última temporada, ambas ingresando desde el banco de suplentes. Fue parte de las derrotas ante Defensores de Belgrano, como visitante el 2 de septiembre, y ante Talleres, en Remedios de Escalada el 14 de septiembre, con una caída por 2-0.

De concretarse la desvinculación, Cristian García se sumaría a Soñora y Barreto como jugadores que dejaron Colón antes de lo previsto, en una política del club de ajustar el plantel y reducir contratos que no cumplieron con las expectativas deportivas.

El club sigue de cerca estas negociaciones mientras planifica el cierre del año y proyecta la conformación del plantel para la próxima temporada, buscando equilibrio entre rendimiento y economía.