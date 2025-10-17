Uno Santa Fe | Colón | Colón

El plantel de Colón continúa entrenando y tendrá licencia en noviembre

El plantel de Colón a cargo de Ezequiel Medrán continúa con los entrenamientos que se prolongarían hasta fines de octubre y en noviembre será licenciado

17 de octubre 2025 · 10:39hs
El plantel de Colón entrenará hasta fines de octubre y será licenciado en noviembre.

El plantel de Colón entrenará hasta fines de octubre y será licenciado en noviembre.

Sin actividad oficial hasta febrero del 2026, el plantel de Colón continúa adelante con los entrenamientos, ya con un par de ausencias, dado que tanto Joel Soñora como José Barreto rescindieron su contrato con el club.

Lo cierto es que la dirigencia busca cesar el vínculo con otros futbolistas, aunque muchos de ellos se resisten a finalizar antes el contrato, dado que aún les deben tres meses de sueldo.

En medio de este clima de incertidumbre, la confirmación respecto al trabajo del plantel indica que los futbolistas continuarán entrenando hasta el viernes 31 de octubre.

Posteriormente serán licenciados y la vuelta a los entrenamientos sería el lunes 24 o el martes 25 de noviembre, en la semana previa a las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 30 de noviembre.

Una vez que se sepa quien será el próximo presidente, ahí se definirá también la continuidad o no de Ezequiel Medrán quien tiene contrato hasta diciembre del 2026 sin cláusula de salida.

