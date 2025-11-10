Magdalena reveló su lista y prometió "el mejor equipo para que Colón vuelva a ser"

Ricardo Magdalena presentó su lista en Colón y avisó que la elección del DT no lo resolverá "por la presión de un contrato". Dijo quién sería su mánager

El candidato a presidente Ricardo Magdalen a presentó oficialmente su lista de cara a las elecciones del 30 de noviembre en Colón , con una conferencia de prensa realizada en un local cercano a la Plaza del Soldado, donde delineó los ejes de su proyecto y lanzó definiciones fuertes.

“Otra vez, después de 12 años en la agrupación, nos encontramos de nuevo para las elecciones. Nos hubiera gustado no haber tenido razón en su momento. Que aparezca un proyecto serio y una administración correcta. Si eso hubiera pasado, no habría motivo para que nosotros estemos acá”, abrió Magdalena, en alusión a su retorno a la arena política rojinegra.

Con firmeza, agregó: “Tenemos las ganas y las ideas intactas con el paso de los años. Creo que es el sillón más importante de la ciudad, que es el de Colón”.

La mirada de Magdalena en Colón

El dirigente cuestionó la falta de continuidad y gestión en los últimos años: “No se supo elegir el mejor camino aprovechando el punto de auge y este año nos terminó peleando el descenso en la Primera Nacional. Pero tampoco es cuestión de achacar, porque el socio no es tonto. Sabe lo que pasa. Debe fijarse en el profesionalismo, la capacidad de gestión y el respaldo económico que tiene esta lista”.

image Ricardo Magdalena presentó su lista para las elecciones en Colón.

Magdalena destacó los nombres que lo acompañan: “Tenemos a parte de la historia de Colón, como Francisco Pancho Costanzo,; mi amigo Hugo Benuzzi con todo su ingenio; Guillermo Sanitá, hijo de Jorge Omar Sanint; y a Pedrito Uliambre, a quien no hace falta presentarlo”.

Sobre el armado de su equipo de trabajo, confirmó: “Nos acompañará Loco González, que será mi mano derecha. Además, la dirección deportiva estará a cargo de Jorge Vivaldo, que se enorgullece de ser parte del proyecto. Es un conocedor de la divisional”.

En cuanto a lo que viene, fue contundente: “Creo que formamos el mejor equipo para que Colón vuelva a ser. Sacamos hace unos días un documento con las primeras medidas que tomaríamos en los 10 días iniciales: una disminución del 40% en la cuota social, la recuperación de la pileta, la colonia y el predio, y una auditoría integral, porque quien hizo las cosas mal debe pagarlo”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dr. Ricardo Magdalena (@agrupacionmagdalena)

Magdalena también se refirió a la situación económica: “Ya estuve viendo borradores del balance y creo que condice con la realidad. Hay que tener dinero y respaldo económico personal, no ir a buscarlo prestado. Se necesitará aportar en el inicio, porque habrá que pagar 770 millones de pesos apenas se asuma la gestión”.

En el plano futbolístico, adelantó que ya habló con Ricardo Pancaldo, actual técnico de Chaco For Ever: “Charlé con él, tiene cláusula de salida. No es nada contra Ezequiel (Medrán), pero no voy a resolver en base a presiones de un contrato. Se decía que no habría problema para rescindir, pero ahora se quiere cumplir, y eso hay que analizarlo”.

Magdalena, contundente sobre el plan para refundar a Colón

Por último, dejó clara su visión del futuro: “Hay que ser cuidadosos con el plantel profesional, porque pensamos en el ascenso 2026. Habrá que incorporar unos 15 jugadores; solo dos o tres están en condiciones de seguir. Las inferiores son claves, porque falta formación y es un aspecto que debemos mejorar”.

Magdalena cerró con una frase que resume su mensaje: “Creo mucho en el mérito y en los resultados que se quieren perseguir. En esta lista hay historia en Colón y eso nos respalda”.

Escuchá la conferencia de Magdalena, candidato a presidente de Colón

Presentación Ricardo Magdalena

Gentileza Melani Rivas