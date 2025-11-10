Uno Santa Fe | Colón | Colón

Todo listo en Colón: estas son las cinco listas que competirán en las elecciones

Este lunes expiró el plazo para la presentación de listas y serán finalmente cinco que participarán en las elecciones de Colón. Acá, todos los nombres

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2025 · 18:57hs
Todo listo en Colón: estas son las cinco listas que competirán en las elecciones

El escenario político en Colón ya está definido. Este lunes quedó confirmado que cinco listas competirán en las próximas elecciones del 30 de noviembre, donde los socios deberán elegir al nuevo gobierno en un momento clave de su historia institucional y deportiva en la Primera Nacional.

• LEER MÁS: Medrán: "Tengo contrato y tengo ganas de seguir en Colón"

Los candidatos confirmados son Ricardo Luciani, José Alonso, Ricardo Magdalena, Gustavo Abraham y Carlos Trod, quienes encabezarán los espacios que buscarán suceder a la actual dirigencia sabalera.

• LEER MÁS: Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

En un hecho casi inédito en la vida política de Colón, el oficialismo no se presentará, lo que refleja el desgaste y la falta de aceptación hacia una continuidad tras una gestión marcada por la irregular campaña en la Primera Nacional y las dificultades económicas durante el último año.

• LEER MÁS: Medrán, sin cassette: "Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista"

De esta manera, se abre un nuevo capítulo en la vida política, con distintas propuestas y visiones que intentarán reconstruir el rumbo deportivo y financiero. La convocatoria genera expectativa entre los socios, que volverán a tener en sus manos la posibilidad de definir el futuro de la institución. El 30 de noviembre será, sin dudas, una jornada decisiva para Colón, que buscará reencontrarse con la estabilidad y el protagonismo que supo tener en años anteriores.

El tribunal electoral está conformado por Eugenio Marcolin, Osvaldo Carrazco, Luz Zarate, Cristian García y Paulo Erpen.

Todas las listas que competirán en las elecciones de Colón

Sangre de Campeones

image

Agrupación Dr. Ricardo Magdalena

LISTA OFICIAL - RICARDO MAGDALENA PRESIDENTEColón necesita volver a ser.Y para eso, hoy pre

Agrupación Pasión Sabalera

image

Tradición Sabalera

image

Unidad Colonista

lista Carlos Trod
Colón elecciones listas
Noticias relacionadas
colon define su futuro: este lunes se presentan las listas para las elecciones del 30 de noviembre

Colón define su futuro: este lunes se presentan las listas para las elecciones del 30 de noviembre

colon, entre la urgencia economica y el reloj politico: los ultimos 20 dias de gestion de godano

Colón, entre la urgencia económica y el reloj político: los últimos 20 días de gestión de Godano

se cumplen seis anos que colon y su gente hicieron historia en la final de la sudamericana

Se cumplen seis años que Colón y su gente hicieron historia en la final de la Sudamericana

El oficialismo de Colón que tiene como presidente a Víctor Godano no se presentará en las próximas elecciones.

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

Lo último

En los últimos dos fines de semana se retuvieron más de 230 vehículos en infracción en la ciudad

En los últimos dos fines de semana se retuvieron más de 230 vehículos en infracción en la ciudad

Todo listo en Colón: estas son las cinco listas que competirán en las elecciones

Todo listo en Colón: estas son las cinco listas que competirán en las elecciones

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Último Momento
En los últimos dos fines de semana se retuvieron más de 230 vehículos en infracción en la ciudad

En los últimos dos fines de semana se retuvieron más de 230 vehículos en infracción en la ciudad

Todo listo en Colón: estas son las cinco listas que competirán en las elecciones

Todo listo en Colón: estas son las cinco listas que competirán en las elecciones

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Proponen modificar el diseño del billete de $2.000 para evitar confusiones con el de $10.000

Proponen modificar el diseño del billete de $2.000 para evitar confusiones con el de $10.000

Godoy Cruz respira: la AFA rechazó el pedido de Aldosivi para quitarle puntos

Godoy Cruz respira: la AFA rechazó el pedido de Aldosivi para quitarle puntos

Ovación
La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

Medrán, sin cassette: Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista

Medrán, sin cassette: "Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista"

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Unión celebró su clasificación a los playoffs con un emotivo video: A octavos, esto sigue

Unión celebró su clasificación a los playoffs con un emotivo video: "A octavos, esto sigue"

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"