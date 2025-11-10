Todo listo en Colón: estas son las cinco listas que competirán en las elecciones

Este lunes expiró el plazo para la presentación de listas y serán finalmente cinco que participarán en las elecciones de Colón. Acá, todos los nombres

El escenario político en Colón ya está definido. Este lunes quedó confirmado que cinco listas competirán en las próximas elecciones del 30 de noviembre, donde los socios deberán elegir al nuevo gobierno en un momento clave de su historia institucional y deportiva en la Primera Nacional.

Los candidatos confirmados son Ricardo Luciani, José Alonso, Ricardo Magdalena, Gustavo Abraham y Carlos Trod, quienes encabezarán los espacios que buscarán suceder a la actual dirigencia sabalera.

En un hecho casi inédito en la vida política de Colón, el oficialismo no se presentará, lo que refleja el desgaste y la falta de aceptación hacia una continuidad tras una gestión marcada por la irregular campaña en la Primera Nacional y las dificultades económicas durante el último año.

De esta manera, se abre un nuevo capítulo en la vida política, con distintas propuestas y visiones que intentarán reconstruir el rumbo deportivo y financiero. La convocatoria genera expectativa entre los socios, que volverán a tener en sus manos la posibilidad de definir el futuro de la institución. El 30 de noviembre será, sin dudas, una jornada decisiva para Colón, que buscará reencontrarse con la estabilidad y el protagonismo que supo tener en años anteriores.

El tribunal electoral está conformado por Eugenio Marcolin, Osvaldo Carrazco, Luz Zarate, Cristian García y Paulo Erpen.

Todas las listas que competirán en las elecciones de Colón

Sangre de Campeones

Agrupación Dr. Ricardo Magdalena

Agrupación Pasión Sabalera

Tradición Sabalera

Unidad Colonista