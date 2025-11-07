Uno Santa Fe | Colón | Colón

Elecciones en Colón: Movimientos en la lista que encabeza José Alonso

La lista Tradición Sabalera que encabeza José Alonso comienza a definir los nombres para las elecciones. José Vignatti ya tendría un cargo definido

7 de noviembre 2025 · 10:38hs
Alonso será candidato a presidente y José Vignatti se postula como integrante del Tribunal de Honor.

Alonso será candidato a presidente y José Vignatti se postula como integrante del Tribunal de Honor.

Faltan tan solo tres días para que se terminen de presentar las listas que competirán en las elecciones para elegir nuevas autoridades en Colón. El plazo es hasta el 10 de noviembre y las elecciones se llevarán a cabo el 30 de noviembre.

Movimientos en la lista Tradición Sabalera

Y en las últimas horas hubo novedades en la lista Tradición Sabalera que encabeza José Alonso y que sin dudas tiene como principal referencia la presencia de José Vignatti.

Precisamente, mucho se habló respecto al cargo que ocuparía Vignatti y la realidad indica que de no mediar ningún imprevisto, ocupará un lugar en el Tribunal de Honor.

LEER MÁS: Elecciones en Colón: Ricardo Magdalena confirmó los principales cargos de su lista

Por su parte, Gustavo Ingaramo y Matías Vidoz ocuparían dos de las vicepresidencias, restanto definir la tercera, ya que Alejandro Bonazzola no podrá ocupar ese cargo dado que no cumple con la antigüedad suficiente.

Mientras que la otra novedad importante tiene que ver con la confirmación de Hugo Carnevale quien en caso de ganar la lista, ocuparía el cargo de tesorero.

Colón José Alonso Vignatti
