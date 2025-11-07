La Cámara de Apelaciones confirmó la condena a 12 años de prisión para el docente que abusó sexualmente de cinco alumnas. El fallo fue unánime y rechazó los planteos de la defensa. Los fiscales Matías Broggi y Jorgelina Moser Ferro destacaron que la resolución “reafirma la responsabilidad penal del acusado”.

Para los fiscales, el tribunal reafirmó la responsabilidad penal de Trigatti: "Es lo que desde un principio sostuvimos"

La Justicia santafesina confirmó en segunda instancia la condena a 12 años de prisión para el docente Juan Francisco Trigatti , de 49 años, hallado responsable de abusar sexualmente de cinco alumnas en un jardín de infantes del barrio Yapeyú , en la ciudad de Santa Fe.

El fallo fue dictado por los jueces camaristas Fabio Mudry (presidente), Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri , quienes resolvieron por unanimidad ratificar la pena impuesta por la Alzada y rechazar todos los planteos de la defensa en el marco de una audiencia de apelación horizontal .

La defensa de Trigatti ya prepara el recurso de inconstitucionalidad: "Será la Corte la que deba resolver"

La acusación estuvo a cargo del fiscal Matías Broggi y la fiscal Jorgelina Moser Ferro, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quienes solicitaron mantener la condena dictada a mediados de este año. La abogada querellante Carolina Walker también acompañó el pedido de confirmación de la sentencia.

Los fiscales Broggi y Moser Ferro destacaron que el tribunal “confirmó lo que desde un principio sostuvimos desde el MPA: la responsabilidad penal de Trigatti como autor de abusos sexuales en perjuicio de niñas que fueron sus alumnas”.

Asimismo, remarcaron que la resolución ratifica las observaciones hechas por el primer tribunal de apelaciones sobre las “falencias en la valoración de la prueba” durante el juicio oral que, en su momento, había absuelto al acusado.

Según explicaron, el fallo inicial había hecho “una interpretación fragmentada y aislada de los elementos probatorios”, mientras que la nueva sentencia establece que los testimonios deben ser analizados “de acuerdo con los estándares jurisprudenciales nacionales e internacionales, libres de estereotipos inadmisibles y con base en pruebas objetivas”.

Los fiscales Broggi y Moser Ferro destacaron que el tribunal "confirmó lo que desde un principio sostuvimos desde el MPA: la responsabilidad penal de Trigatti.

En ese sentido, el camarista Mudry sostuvo que el tribunal de juicio había aplicado “métodos inadecuados para evaluar los testimonios de las víctimas”, citando criterios de la Corte Suprema nacional, la Corte provincial y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus pares Gentile Bersano y Netri adhirieron al voto.

Los hechos y la investigación

De acuerdo con la investigación, Trigatti cometió los abusos durante clases de Educación Física en 2021, aprovechando su posición de autoridad para proponer juegos que le permitieron acercarse físicamente a las niñas. Las víctimas pertenecían a diferentes turnos y divisiones del establecimiento educativo.

La causa se inició tras las denuncias de familiares, luego de que las menores pudieron relatar los hechos que habían sufrido.

El docente fue condenado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado en cuatro oportunidades, y abuso sexual simple en perjuicio de una quinta víctima, agravados por haber sido cometidos por quien estaba a cargo de la educación de personas menores de edad.