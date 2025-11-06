Colón se ilusiona: Matías Córdoba sigue rompiendo redes en la Selección del Ascenso

La Selección Argentina del Ascenso goleó en un amistoso a un combinado de Rio Segundo en Córdoba, donde el atacante de Colón, Matías Córdoba, hizo dos

El delantero de Colón , Matías Córdoba , sigue aprovechando cada oportunidad que se le presenta. Esta vez lo hizo con la camiseta de la Selección Argentina de Ascenso , donde volvió a destacarse al marcar dos goles en la goleada 8-0 ante un Selectivo de Río Segundo.

Un amistoso disputado en el Complejo Deportivo El Norte, Córdoba. El elenco dirigido por Claudio Gugnali no tuvo inconvenientes para imponer condiciones y mostrar su jerarquía colectiva ante el combinado local. Los tantos fueron de Matías Córdoba (dos), André Maldonado, Joaquín Barroso (2), Lautaro Bordón (2) y Lucas Alfonzo, en una presentación que reafirmó el potencial ofensivo del equipo.

Los pibes de Colón resaltan en la Selección del Ascenso

Para el atacante sabalero, el doblete llega como una nueva señal de confianza en un semestre donde su rendimiento no pasó desapercibido. Córdoba ya marcó un gol en la pasada Primera Nacional y se ilusiona con tener mayor rodaje en la próxima temporada.

Selección Ascenso Matías Córdoba, Lucas Cuffia y Jonás Ravano, los pibes de Colón en la Selección Argentina del Ascenso.

Además de Córdoba, el defensor Jonás Ravano y el arquero Lucas Cuffia, también pertenecientes a Colón, formaron parte de la convocatoria, lo que refleja el reconocimiento que el club santafesino sigue cosechando en el plano nacional, incluso dentro del fútbol de Ascenso.