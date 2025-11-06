Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón se ilusiona: Matías Córdoba sigue rompiendo redes en la Selección del Ascenso

La Selección Argentina del Ascenso goleó en un amistoso a un combinado de Rio Segundo en Córdoba, donde el atacante de Colón, Matías Córdoba, hizo dos

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2025 · 18:25hs
Colón se ilusiona: Matías Córdoba sigue rompiendo redes en la Selección del Ascenso

@Argentina

El delantero de Colón, Matías Córdoba, sigue aprovechando cada oportunidad que se le presenta. Esta vez lo hizo con la camiseta de la Selección Argentina de Ascenso, donde volvió a destacarse al marcar dos goles en la goleada 8-0 ante un Selectivo de Río Segundo.

• LEER MÁS: Elecciones en Colón: Ricardo Magdalena confirmó los principales cargos de su lista

Un amistoso disputado en el Complejo Deportivo El Norte, Córdoba. El elenco dirigido por Claudio Gugnali no tuvo inconvenientes para imponer condiciones y mostrar su jerarquía colectiva ante el combinado local. Los tantos fueron de Matías Córdoba (dos), André Maldonado, Joaquín Barroso (2), Lautaro Bordón (2) y Lucas Alfonzo, en una presentación que reafirmó el potencial ofensivo del equipo.

• LEER MÁS: Temporelli, tesorero de Colón: "Queremos dejar un club previsible y ordenado"

Los pibes de Colón resaltan en la Selección del Ascenso

Para el atacante sabalero, el doblete llega como una nueva señal de confianza en un semestre donde su rendimiento no pasó desapercibido. Córdoba ya marcó un gol en la pasada Primera Nacional y se ilusiona con tener mayor rodaje en la próxima temporada.

Selección Ascenso
Mat&iacute;as C&oacute;rdoba, Lucas Cuffia y Jon&aacute;s Ravano, los pibes de Col&oacute;n en la Selecci&oacute;n Argentina del Ascenso.

Matías Córdoba, Lucas Cuffia y Jonás Ravano, los pibes de Colón en la Selección Argentina del Ascenso.

Además de Córdoba, el defensor Jonás Ravano y el arquero Lucas Cuffia, también pertenecientes a Colón, formaron parte de la convocatoria, lo que refleja el reconocimiento que el club santafesino sigue cosechando en el plano nacional, incluso dentro del fútbol de Ascenso.

Colón Matías Córdoba Selección
Noticias relacionadas
¿seguira en colon? puma gigliotti visito a luis suarez en inter miami

¿Seguirá en Colón? Puma Gigliotti visitó a Luis Suárez en Inter Miami

trod confirmo que sera candidato en colon y habra cinco listas en las elecciones

Trod confirmó que será candidato en Colón y habrá cinco listas en las elecciones

jose neris la rompe en uruguay y colon se ilusiona con una venta

José Neris la rompe en Uruguay y Colón se ilusiona con una venta

yunis: sueno con ver a colon otra vez en primera y ser parte de eso

Yunis: "Sueño con ver a Colón otra vez en Primera y ser parte de eso"

Lo último

Midtjylland le ganó a Celtic y es puntero en la Europa League

Midtjylland le ganó a Celtic y es puntero en la Europa League

Galperín insinúa la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

Galperín insinúa la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

Tarragona trabajó a la par en Unión y Madelón tendría la base para jugar ante Barracas

Tarragona trabajó a la par en Unión y Madelón tendría la base para jugar ante Barracas

Último Momento
Midtjylland le ganó a Celtic y es puntero en la Europa League

Midtjylland le ganó a Celtic y es puntero en la Europa League

Galperín insinúa la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

Galperín insinúa la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

Tarragona trabajó a la par en Unión y Madelón tendría la base para jugar ante Barracas

Tarragona trabajó a la par en Unión y Madelón tendría la base para jugar ante Barracas

El gobierno confirmó que Argentina comprará submarinos y buques a Francia

El gobierno confirmó que Argentina comprará submarinos y buques a Francia

El hincha de Racing que viajó a dedo, nominado a los The Best

El hincha de Racing que viajó a dedo, nominado a los The Best

Ovación
Colón se ilusiona: Matías Córdoba sigue rompiendo redes en la Selección del Ascenso

Colón se ilusiona: Matías Córdoba sigue rompiendo redes en la Selección del Ascenso

Todo definido: Unión-Barracas Central, con árbitro confirmado

Todo definido: Unión-Barracas Central, con árbitro confirmado

¿Qué lugar ocupará José Vignatti en la lista Tradición Sabalera?

¿Qué lugar ocupará José Vignatti en la lista Tradición Sabalera?

Por qué Unión puede ilusionarse con pelear por el título en el Clausura

Por qué Unión puede ilusionarse con pelear por el título en el Clausura

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos