¿Seguirá en Colón? Puma Gigliotti visitó a Luis Suárez en Inter Miami

Emmanuel Gigliotti se tendencia en redes por la postal junto a Luis Suárez en Miami, con quien jugó en Nacional. Termina contrato en Colón a fin de año

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2025 · 19:44hs
Emmanuel Gigliotti volvió a ser noticia, esta vez lejos de Santa Fe. El delantero de Colón visitó en las últimas horas a Luis Suárez en Estados Unidos, donde brilla en Inter Miami junto a Lionel Messi. El reencuentro entre ambos quedó en una foto que el propio uruguayo compartió en sus redes y que rápidamente se volvió viral.

• LEER MÁS: Trod confirmó que será candidato en Colón y habrá cinco listas en las elecciones

Gigliotti, que compartió vestuario con el Pistolero en Nacional de Montevideo durante 2022, replicó la publicación con un mensaje afectuoso: “¡Goleador, sos lo más grande que hay!!! ¡Siempre!!!”, escribió el atacante, reforzando el vínculo de respeto y admiración mutua.

Gigliotti, de vacaciones en Colón, visitó a Suárez en Miami.

El gesto no pasó desapercibido en Colón, sobre todo porque Puma atraviesa días de reflexión sobre su futuro. Aunque a comienzos de la Primera Nacional había anticipado que sería su última temporada como profesional, en recientes declaraciones abrió la puerta a una revancha en el Sabalero, al asegurar que “todavía tiene ganas de seguir jugando un poco más”.

• LEER MÁS: José Neris la rompe en Uruguay y Colón se ilusiona con una venta

¿Seguirá Gigliotti en Colón?

El contrato de Gigliotti vence en diciembre y su continuidad dependerá de quién asuma la conducción tras las elecciones y de la decisión de Ezequiel Medrán, en caso de mantenerse como entrenador.

• LEER MÁS: Sorpresa en La Plata por el mal paso de Nicolás Fernández por Colón

A sus 38 años, el delantero –fue el goleador, con siete tantos– por lo que se ve, también tendría ganas de seguir escribiendo capítulos en su extensa carrera. Mientras tanto, su encuentro con Suárez dejó una postal que mezcló nostalgia, amistad y el inconfundible sello de dos goleadores con historia.

