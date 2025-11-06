Uno Santa Fe | Colón | Colón

Elecciones en Colón: Ricardo Magdalena confirmó los principales cargos de su lista

El candidato a presidente Ricardo Magdalena, confirmó en UNO 106.3 los cargos más importantes de su lista. "Queremos un Colón en la vanguardia", dijo

6 de noviembre 2025 · 15:41hs
Elecciones en Colón: Ricardo Magdalena confirmó los principales cargos de su lista

En plena cuenta regresiva hacia las elecciones del 30 de noviembre, el candidato a presidente de Colón, Ricardo Magdalena, confirmó algunos de los cargos más importantes de su lista en diálogo con el programa La Segunda de Porta por UNO 106.3 y dejó definiciones sobre su proyecto deportivo.

Las confirmaciones de Magdalena para las elecciones en Colón

Los tres vicepresidentes están definidos. Justo en estos momentos estamos reunidos. El primer vice será Hugo Benuzzi, el segundo Pedro Uliambre y el tercero está entre un letrado muy fanático de Colón o Jorge Sanitá, hijo del exjugador”, adelantó Magdalena, quien lidera una de las nóminas que buscará la conducción sabalera.

El dirigente explicó que aún restan resolver algunos detalles administrativos sobre la participación de Uliambre, aunque destacó su figura como parte central del espacio. “Estamos viendo unos temitas, como por ejemplo el de Pedrito Uliambre respecto a la antigüedad. Son cinco años consecutivos y diez alternados, y él tiene cuatro años y medio, con alternación en su época de jugador. Pero desde el club nos indican que es documentación extraviada tras la inundación. Entonces estamos viendo la certificación. En caso de lograrse, igual estará en otro cargo de nuestra lista. Es un baluarte, además de un gran hincha, como así también el acompañamiento de Loco González que vendrá en estos días”, detalló.

Magdalena también reveló que su espacio trabaja en la incorporación de un director deportivo de peso, aunque sin representantes de futbolistas: “Tenemos un equipazo realmente. También contamos un gran nombre como director deportivo. No hay representantes de jugadores, porque conmigo no tendrán lugar”, enfatizó.

Por último, el candidato subrayó la necesidad de reconstruir un proyecto institucional sólido y recuperar el protagonismo deportivo: “Pretendemos que Colón vuelva a empezar un plan de vanguardia para regresar al lugar del que nunca tuvo que irse y donde debería estar”.

Escuchá la nota de Magdalena rumbo a las elecciones en Colón

