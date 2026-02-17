La única noticia negativa que arrojó el partido que Colón le ganó a Deportivo Madryn fue la salida de Alan Bonansea. Y es que el delantero que marcó el primer gol, fue reemplazado a los 9' del segundo tiempo.
En Colón aguardan por la evolución del goleador Alan Bonansea
El delantero sufrió una subluxación en su hombro derecho y en consecuencia, es duda para jugar el domingo ante Central Norte
Por Ovación
Alan Bonansea sufrió una subluxación en el hombro derecho
Luego en conferencia de prensa, el goleador avisó que había sufrido una lesión en el hombro derecho y que debía realizarse estudios para confirmar el grado de la lesión.
Los mismos se llevaron a cabo este lunes y el parte médico indica que el jugador sufrió una subluxación en su hombro derecho, que implica una dislocación parcial o incompleta.
LEER MÁS: La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris
De esta manera, la presencia de Bonansea para jugar ante Central Norte es un interrogante y dependerá de su evolución a lo largo de la semana.
Obviamente que la intención es no arriesgarlo, ya que recién arranca el torneo y además, Ezequiel Medrán cuenta con distintas variantes para reemplazar al goleador.