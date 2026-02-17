En Colón aguardan por la evolución del goleador Alan Bonansea

El delantero sufrió una subluxación en su hombro derecho y en consecuencia, es duda para jugar el domingo ante Central Norte

La única noticia negativa que arrojó el partido que Colón le ganó a Deportivo Madryn fue la salida de Alan Bonansea. Y es que el delantero que marcó el primer gol, fue reemplazado a los 9' del segundo tiempo.

Luego en conferencia de prensa, el goleador avisó que había sufrido una lesión en el hombro derecho y que debía realizarse estudios para confirmar el grado de la lesión.

Los mismos se llevaron a cabo este lunes y el parte médico indica que el jugador sufrió una subluxación en su hombro derecho, que implica una dislocación parcial o incompleta.

De esta manera, la presencia de Bonansea para jugar ante Central Norte es un interrogante y dependerá de su evolución a lo largo de la semana.

Obviamente que la intención es no arriesgarlo, ya que recién arranca el torneo y además, Ezequiel Medrán cuenta con distintas variantes para reemplazar al goleador.