Uno Santa Fe | Colón | Colón

En Colón aguardan por la evolución del goleador Alan Bonansea

El delantero sufrió una subluxación en su hombro derecho y en consecuencia, es duda para jugar el domingo ante Central Norte

Ovación

Por Ovación

17 de febrero 2026 · 11:28hs
Alan Bonansea padece una subluxación en su hombro derecho.

Alan Bonansea padece una subluxación en su hombro derecho.

La única noticia negativa que arrojó el partido que Colón le ganó a Deportivo Madryn fue la salida de Alan Bonansea. Y es que el delantero que marcó el primer gol, fue reemplazado a los 9' del segundo tiempo.

Alan Bonansea sufrió una subluxación en el hombro derecho

Luego en conferencia de prensa, el goleador avisó que había sufrido una lesión en el hombro derecho y que debía realizarse estudios para confirmar el grado de la lesión.

Los mismos se llevaron a cabo este lunes y el parte médico indica que el jugador sufrió una subluxación en su hombro derecho, que implica una dislocación parcial o incompleta.

LEER MÁS: La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

De esta manera, la presencia de Bonansea para jugar ante Central Norte es un interrogante y dependerá de su evolución a lo largo de la semana.

Obviamente que la intención es no arriesgarlo, ya que recién arranca el torneo y además, Ezequiel Medrán cuenta con distintas variantes para reemplazar al goleador.

Colón Alan Bonansea goleador
Noticias relacionadas
tension en colon: el plantel de la liga argentina no trabajara hasta cobrar la deuda salarial

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

El DT de Colón Ezequiel Medrán aguarda por la recuperación de Alan Bonansea.

Si no juega Bonansea, ¿Colón cambia de esquema o Medrán lo mantiene?

gol, ovacion y preocupacion: alan bonansea encendio la ilusion y las alarmas

Gol, ovación y preocupación: Alan Bonansea encendió la ilusión y las alarmas

marcioni, gol y figura en una presentacion que ilusiona a colon: es un debut sonado

Marcioni, gol y figura en una presentación que ilusiona a Colón: "Es un debut soñado"

Lo último

Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

Último Momento
Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

Ovación
La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

Todo listo para el comienzo de la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Todo listo para el comienzo de la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Willie Pep fue escenario de un festival amateur en barrio Roma

Willie Pep fue escenario de un festival amateur en barrio Roma

Unión busca una reacción inmediata en la Liga Nacional ante Atenas en Córdoba

Unión busca una reacción inmediata en la Liga Nacional ante Atenas en Córdoba

Policiales
Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus