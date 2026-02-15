Gol, ovación y preocupación en Colón: Alan Bonansea encendió la ilusión y las alarmas

Alan Bonansea tuvo un debut soñado en Colón, pero salió lesionado y podría perderse el duelo ante Central Norte. Los estudios definirán la gravedad.

El estreno de Alan Bonansea en Colón tuvo todos los condimentos. Golazo para abrir el camino del triunfo 2-1, movilidad constante en ataque y una rápida sintonía con sus compañeros. Pero la fiesta en el Brigadier López terminó con gesto de dolor y reemplazo obligado.

Bonansea marcó diferencias desde el arranque. Atacó los espacios, se mostró participativo y coronó su actuación con una definición de alto nivel para romper el cero ante Deportivo Madryn. En apenas un partido dejó señales de su capacidad goleadora y de una conexión interesante con el frente ofensivo sabalero.

La respuesta de la gente fue inmediata: aplausos y expectativa renovada en un equipo que necesita peso en el área rival para intentar ser protagonista y pelear en serio por volver a Primera División.

La lesión que frenó el envión

La contracara llegó minutos después. Un fuerte golpe le provocó una luxación en el hombro y debió abandonar el campo. Más tarde, el propio jugador reconoció que sufrió una lesión en el manguito rotador, estructura clave para la estabilidad y movilidad de la articulación.

Los estudios médicos se realizarán a comienzos de la semana para determinar el grado de la lesión y los plazos de recuperación. Si bien el DT Ezequiel Medrán evitó dramatizar la situación, todo indica que el delantero no podrá estar el domingo ante Central Norte de Salta. Incluso el mismo exjugador de Patronato lo marcó de esa manera.

¿Quién toma la posta?

Pensando en el viaje a Salta, Lucas Cano asoma como reemplazante natural. No obstante, en la pretemporada también se trabajó la alternativa de Conrado Ibarra por izquierda, lo que permitiría a Cano moverse como referencia de área junto a Ignacio Lago. En tanto que no habría que descartar el ingreso de goleador por goleador, y que finalmente con ese puesto se quede Facundo Castro.

Colón ganó en el resultado y en ilusión, pero ahora aguarda certezas médicas. El gol de Bonansea fue una carta de presentación contundente; el desafío será que la lesión no lo obligue a frenar justo cuando empezaba a despegar.