Uno Santa Fe | Colón | Colón

Gol, ovación y preocupación en Colón: Alan Bonansea encendió la ilusión y las alarmas

Alan Bonansea tuvo un debut soñado en Colón, pero salió lesionado y podría perderse el duelo ante Central Norte. Los estudios definirán la gravedad.

Ovación

Por Ovación

15 de febrero 2026 · 10:04hs
Gol, ovación y preocupación en Colón: Alan Bonansea encendió la ilusión y las alarmas

El estreno de Alan Bonansea en Colón tuvo todos los condimentos. Golazo para abrir el camino del triunfo 2-1, movilidad constante en ataque y una rápida sintonía con sus compañeros. Pero la fiesta en el Brigadier López terminó con gesto de dolor y reemplazo obligado.

Un debut que invitó a soñar de Bonansea en Colón

Bonansea marcó diferencias desde el arranque. Atacó los espacios, se mostró participativo y coronó su actuación con una definición de alto nivel para romper el cero ante Deportivo Madryn. En apenas un partido dejó señales de su capacidad goleadora y de una conexión interesante con el frente ofensivo sabalero.

LEER MÁS: Ezequiel Medrán, tras el debut triunfal: "Ganamos bien y este equipo tiene una identidad clara"

La respuesta de la gente fue inmediata: aplausos y expectativa renovada en un equipo que necesita peso en el área rival para intentar ser protagonista y pelear en serio por volver a Primera División.

La lesión que frenó el envión

La contracara llegó minutos después. Un fuerte golpe le provocó una luxación en el hombro y debió abandonar el campo. Más tarde, el propio jugador reconoció que sufrió una lesión en el manguito rotador, estructura clave para la estabilidad y movilidad de la articulación.

Colón deportivo Madryn Alan Bonansea
Alan Bonansea debut&oacute; con un golazo en Col&oacute;n, pero ser&iacute;a baja para visitar a Central Norte.

Alan Bonansea debutó con un golazo en Colón, pero sería baja para visitar a Central Norte.

Los estudios médicos se realizarán a comienzos de la semana para determinar el grado de la lesión y los plazos de recuperación. Si bien el DT Ezequiel Medrán evitó dramatizar la situación, todo indica que el delantero no podrá estar el domingo ante Central Norte de Salta. Incluso el mismo exjugador de Patronato lo marcó de esa manera.

¿Quién toma la posta?

Pensando en el viaje a Salta, Lucas Cano asoma como reemplazante natural. No obstante, en la pretemporada también se trabajó la alternativa de Conrado Ibarra por izquierda, lo que permitiría a Cano moverse como referencia de área junto a Ignacio Lago. En tanto que no habría que descartar el ingreso de goleador por goleador, y que finalmente con ese puesto se quede Facundo Castro.

LEER MÁS: Marcioni, gol y figura en una presentación que ilusiona a Colón: "Es un debut soñado"

Colón ganó en el resultado y en ilusión, pero ahora aguarda certezas médicas. El gol de Bonansea fue una carta de presentación contundente; el desafío será que la lesión no lo obligue a frenar justo cuando empezaba a despegar.

Colón Bonansea Central Norte
Noticias relacionadas
ezequiel medran, tras el debut triunfal: ganamos bien y este equipo tiene una identidad clara

Ezequiel Medrán, tras el debut triunfal: "Ganamos bien y este equipo tiene una identidad clara"

alan bonansea regreso a colon y quiere ir por todo: tenemos que ir por el ascenso

Alan Bonansea regresó a Colón y quiere ir por todo: "Tenemos que ir por el ascenso"

el uno por uno de colon en el triunfo ante deportivo madryn en el brigadier lopez

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Deportivo Madryn en el Brigadier López

colon impuso autoridad en santa fe, vencio a deportivo madryn y se ilusiona con luchar arriba

Colón impuso autoridad en Santa Fe, venció a Deportivo Madryn y se ilusiona con luchar arriba

Lo último

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Pullaro trazó un crudo diagnóstico: Nos toca atravesar años muy duros con una economía que no levanta

Pullaro trazó un crudo diagnóstico: "Nos toca atravesar años muy duros con una economía que no levanta"

Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

Último Momento
Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Pullaro trazó un crudo diagnóstico: Nos toca atravesar años muy duros con una economía que no levanta

Pullaro trazó un crudo diagnóstico: "Nos toca atravesar años muy duros con una economía que no levanta"

Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

Pullaro anunció el fin del aporte solidario y cambios en la actualización de jubilaciones

Pullaro anunció el fin del aporte solidario y cambios en la actualización de jubilaciones

Números de figura: Rodríguez clave en el cero de Unión

Números de figura: Rodríguez clave en el cero de Unión

Ovación
Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

Cinco años sin Leopoldo Luque, un campeón que el tiempo no borra

Cinco años sin Leopoldo Luque, un campeón que el tiempo no borra

Unión va por otro impacto en Córdoba ante Independiente de Oliva

Unión va por otro impacto en Córdoba ante Independiente de Oliva

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Comenzaron los octavos de final de la Copa Federación

Comenzaron los octavos de final de la Copa Federación

Policiales
Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus