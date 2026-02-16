Si no juega Bonansea, ¿Colón cambia de esquema o Medrán lo mantiene?

A la espera del diagnóstico médico, el interrogante en Colón pasa por saber si podrá contar con Alan Bonansea. Y por ello, Ezequiel Medrán evalúa alternativas

El DT de Colón Ezequiel Medrán aguarda por la recuperación de Alan Bonansea.

La gran incógnita para el partido que Colón que jugará el domingo como visitante ante Central Norte , pasa por definir si el Sabalero podrá contar con Alan Bonansea.

El goleador rojinegro debió ser reemplazado en el inicio del segundo tiempo debido a un fuerte dolor que sufrió en el hombro y que luego el propio jugador confirmó que se trató de una luxación.

Por lo cual, será sometido a estudios para definir el grado de la lesión, pero la realidad indica que su presencia en el partido del domingo está en duda y parece complicado que pueda ser de la partida.

Si finalmente se confirma la baja de Bonansea, el entrenador sabalero Ezequiel Medrán tendrá que cambiar de manera obligada y no habría que modificar un cambio de esquema.

LEER MÁS: Colón apuesta fuerte: viaje aéreo a Salta para sostener el envión

Teniendo en cuenta que Colón jugará como visitante, existe la chance de cambiar el sistema táctico, abandonando el 4-4-2 y pudiendo pasar a un 4-2-3-1 o un 4-4-1-1.

Si eso sucede, podría darse el ingrese de Conrado Ibarra en reemplazo de Bonansea. Y de esta manera, Ignacio Lago podría desempeñarse como media punta, dejando el carril izquierdo.

No obstante, también está la alternativa de no tocar el esquema, como definió Medrán con la salida de Bonansea, haciendo ingresar a Facundo Castro.

LEER MÁS: El sentido mensaje de Lértora en su regreso a Colón: "Vamos por ese deseado ascenso"

Como así también, puede darse el ingreso de Matías Godoy, quien saltó al campo de juego junto con Castro, para las salidas de Lucas Cano y de Bonansea.

Lo que está claro, es que a Medrán le sobran variantes para conformar el bloque ofensivo y seguramente si se confirma la baja de Bonansea, tendrá tiempo y dispondrá de nombres para definir la formación que visitará a Central Norte.

Así las cosas, en caso de que no juegue Bonansea, asoman tres futbolistas para reemplazarlo. Con Lucas Cano manteniendo la titularidad, Ibarra, Castro y Godoy pelean por un lugar dentro de los 11.