Uno Santa Fe | Colón | Colón

Si no juega Bonansea, ¿Colón cambia de esquema o Medrán lo mantiene?

A la espera del diagnóstico médico, el interrogante en Colón pasa por saber si podrá contar con Alan Bonansea. Y por ello, Ezequiel Medrán evalúa alternativas

Ovación

Por Ovación

16 de febrero 2026 · 11:57hs
El DT de Colón Ezequiel Medrán aguarda por la recuperación de Alan Bonansea.

Prensa Colón

El DT de Colón Ezequiel Medrán aguarda por la recuperación de Alan Bonansea.

La gran incógnita para el partido que Colón que jugará el domingo como visitante ante Central Norte, pasa por definir si el Sabalero podrá contar con Alan Bonansea.

Medrán y la espera por Bonansea

El goleador rojinegro debió ser reemplazado en el inicio del segundo tiempo debido a un fuerte dolor que sufrió en el hombro y que luego el propio jugador confirmó que se trató de una luxación.

Por lo cual, será sometido a estudios para definir el grado de la lesión, pero la realidad indica que su presencia en el partido del domingo está en duda y parece complicado que pueda ser de la partida.

Si finalmente se confirma la baja de Bonansea, el entrenador sabalero Ezequiel Medrán tendrá que cambiar de manera obligada y no habría que modificar un cambio de esquema.

LEER MÁS: Colón apuesta fuerte: viaje aéreo a Salta para sostener el envión

Teniendo en cuenta que Colón jugará como visitante, existe la chance de cambiar el sistema táctico, abandonando el 4-4-2 y pudiendo pasar a un 4-2-3-1 o un 4-4-1-1.

Si eso sucede, podría darse el ingrese de Conrado Ibarra en reemplazo de Bonansea. Y de esta manera, Ignacio Lago podría desempeñarse como media punta, dejando el carril izquierdo.

No obstante, también está la alternativa de no tocar el esquema, como definió Medrán con la salida de Bonansea, haciendo ingresar a Facundo Castro.

LEER MÁS: El sentido mensaje de Lértora en su regreso a Colón: "Vamos por ese deseado ascenso"

Como así también, puede darse el ingreso de Matías Godoy, quien saltó al campo de juego junto con Castro, para las salidas de Lucas Cano y de Bonansea.

Lo que está claro, es que a Medrán le sobran variantes para conformar el bloque ofensivo y seguramente si se confirma la baja de Bonansea, tendrá tiempo y dispondrá de nombres para definir la formación que visitará a Central Norte.

Así las cosas, en caso de que no juegue Bonansea, asoman tres futbolistas para reemplazarlo. Con Lucas Cano manteniendo la titularidad, Ibarra, Castro y Godoy pelean por un lugar dentro de los 11.

Colón Bonansea Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
federico lertora volvio y dejo un mensaje claro: llegar fuertes al final

Federico Lértora volvió y dejó un mensaje claro: "Llegar fuertes al final"

ezequiel medran, tras el debut triunfal: ganamos bien y este equipo tiene una identidad clara

Ezequiel Medrán, tras el debut triunfal: "Ganamos bien y este equipo tiene una identidad clara"

alan bonansea regreso a colon y quiere ir por todo: tenemos que ir por el ascenso

Alan Bonansea regresó a Colón y quiere ir por todo: "Tenemos que ir por el ascenso"

el uno por uno de colon en el triunfo ante deportivo madryn en el brigadier lopez

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Deportivo Madryn en el Brigadier López

Lo último

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Último Momento
La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Aumentó la corrupción en la Argentina en el segundo año de mandato de Milei

Aumentó la corrupción en la Argentina en el segundo año de mandato de Milei

Ovación
Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Dura caída de Unión ante Independiente de Oliva en el Gigante de la Ruta 9

Dura caída de Unión ante Independiente de Oliva en el Gigante de la Ruta 9

Colón volvió a fallar en casa y suma cuatro derrotas en fila

Colón volvió a fallar en casa y suma cuatro derrotas en fila

Villa Dora se lo dio vuelta a UVT en San Juan y es puntero del torneo

Villa Dora se lo dio vuelta a UVT en San Juan y es puntero del torneo

Policiales
En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus