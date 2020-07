"En Colón el único que me dijo de seguir fue el técnico"

Guillermo Celis finalizó su vínculo con Colón el 30 de junio y su futuro es incierto. El volante tiene un año más de contrato con el Vitoria Guimaraes de Portugal, pero ya sabe que no seguirá en el club luso. En los últimos trascendió que Independiente Medellín lo quería en su equipo. Pero por ahora su futuro es incierto.

Eduardo Domínguez le pidió al presidente sabalero José Vignatti que intente retenerlo, pero la realidad indica que no hubo avances al respecto. En diálogo con VBar de Caracol Radio, Celis se refirió a su futuro descartando una chance de Colombia y reconociendo el interés de Domínguez por mantenerlo en el Sabalero.

LEER MÁS: Dos referentes que comienzan a despedirse de Colón

"No tengo absolutamente nada de Colombia en este momento. Sí han preguntado algunos clubes, pero ninguno del fútbol colombiano. Quizás se pusieron en contacto con mi representante pero a mí personalmente no me buscaron", aseguró el volante cafetero.

Para luego agregar "De Colón me ofrecieron una renovación, pero de parte del cuerpo técnico. La dirigencia, como todavía no hay fecha para el comienzo del fútbol, aún no me ha hecho una oferta. Además, tengo que negociar primero con Vitoria Guimaraes que es el dueño de mis derechos. Me queda un año más de contrato en Portugal".