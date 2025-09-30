Uno Santa Fe | Ovación | Torneo Oficial

Torneo Oficial A2: Colón se mantiene como firme puntero

Colón (SF) le ganó a Kimberley por 87-69 en el Roque Otrino y se afirmó como líder del nivel A2 del Torneo Oficial.

Ovación

Por Ovación

30 de septiembre 2025 · 16:14hs
Torneo Oficial A2: Colón se mantiene como firme puntero

Se disputó de manera completa la Fecha 13 del Torneo Oficial en el nivel A2, con un nuevo triunfo de Colón (SF), en este caso frente a Kimberley.

Asimismo, Alumni y Regatas Coronda lo siguen a dos juegos, en tanto también se registraron éxitos de Macabi y Santa Rosa, ambos a domicilio.

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE - ZONA A2 - FECHA 13

Colón (SF) 87 (Ulises Rodríguez 15) - Kimberley 69 (Nahuel Medici 15)

Centenario 62 (Martín Racigh 15) - Macabi 71 (Gonzalo Verbauwede 18)

Regatas Coronda 84 (Román Righi 20) - Almagro B 82 (Franco Parola 30)

Alumni 81 (Alvaro Motura 21) - República del Oeste 79 (Ignacio Marchetti 23)

UNL 72 (Martín Felcaro 25) - Santa Rosa 74 (Leandro Sasia 26) (en República del Oeste)

Libre: CUST B

TABLA DE POSICIONES

Colón 23 (11-1); Alumni y Regatas Coronda 21 (9-3); República del Oeste 20 (8-4); Almagro B 19 (7-5); Kimberley y Macabi 18 (6-6); UNL 15 (3-9); CUST y Santa Rosa 14 (3-8); Centenario 12 (0-12)

Fuente: ASB

Torneo Oficial Colón Kimberley
Noticias relacionadas
vandalizaron el mural de maradona en el estadio de gimnasia de la plata

Vandalizaron el mural de Maradona en el estadio de Gimnasia de La Plata

real madrid aplasto a kairat almaty con un encendido mastantuono

Real Madrid aplastó a Kairat Almaty con un encendido Mastantuono

union se adueno del grupo c en brasilia y espera rival en semifinales

Unión se adueñó del Grupo C en Brasilia y espera rival en semifinales

balino defendio su arbitraje ante boca y admitio un error clave

Baliño defendió su arbitraje ante Boca y admitió un error clave

Lo último

Carlos Trullet, de regreso a Ben Hur en medio de la expectativa por el Regional Amateur

Carlos Trullet, de regreso a Ben Hur en medio de la expectativa por el Regional Amateur

El dólar oficial cerró el mes bajo presión: en los bancos superó los $1.400 en una jornada frenética

El dólar oficial cerró el mes bajo presión: en los bancos superó los $1.400 en una jornada frenética

Franco Colapinto, el gran candidato a quedarse con el asiento de Alpine en 2026

Franco Colapinto, el gran candidato a quedarse con el asiento de Alpine en 2026

Último Momento
Carlos Trullet, de regreso a Ben Hur en medio de la expectativa por el Regional Amateur

Carlos Trullet, de regreso a Ben Hur en medio de la expectativa por el Regional Amateur

El dólar oficial cerró el mes bajo presión: en los bancos superó los $1.400 en una jornada frenética

El dólar oficial cerró el mes bajo presión: en los bancos superó los $1.400 en una jornada frenética

Franco Colapinto, el gran candidato a quedarse con el asiento de Alpine en 2026

Franco Colapinto, el gran candidato a quedarse con el asiento de Alpine en 2026

Choques fatales en la autopista Rosario-Córdoba dejan dos víctimas en pocas horas

Choques fatales en la autopista Rosario-Córdoba dejan dos víctimas en pocas horas

Todo lo que dejó la fecha 8 del Clausura de la Senior de la Liga Santafesina

Todo lo que dejó la fecha 8 del Clausura de la Senior de la Liga Santafesina

Ovación
¿El contrato de Medrán con Colón tiene cláusula de salida?

¿El contrato de Medrán con Colón tiene cláusula de salida?

Gabriel Somaglia analiza su candidatura para presidir Colón

Gabriel Somaglia analiza su candidatura para presidir Colón

Unión se adueñó del Grupo C en Brasilia y espera rival en semifinales

Unión se adueñó del Grupo C en Brasilia y espera rival en semifinales

Colón avanzó en la rescisión de los contratos de dos futbolistas

Colón avanzó en la rescisión de los contratos de dos futbolistas

La virtud y el defecto que muestra el volante de Unión Nicolás Palavecino

La virtud y el defecto que muestra el volante de Unión Nicolás Palavecino

Policiales
Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras