Se disputó de manera completa la Fecha 13 del Torneo Oficial en el nivel A2, con un nuevo triunfo de Colón (SF), en este caso frente a Kimberley.
Torneo Oficial A2: Colón se mantiene como firme puntero
Colón (SF) le ganó a Kimberley por 87-69 en el Roque Otrino y se afirmó como líder del nivel A2 del Torneo Oficial.
Por Ovación
Asimismo, Alumni y Regatas Coronda lo siguen a dos juegos, en tanto también se registraron éxitos de Macabi y Santa Rosa, ambos a domicilio.
LUNES 29 DE SEPTIEMBRE - ZONA A2 - FECHA 13
Colón (SF) 87 (Ulises Rodríguez 15) - Kimberley 69 (Nahuel Medici 15)
Centenario 62 (Martín Racigh 15) - Macabi 71 (Gonzalo Verbauwede 18)
Regatas Coronda 84 (Román Righi 20) - Almagro B 82 (Franco Parola 30)
Alumni 81 (Alvaro Motura 21) - República del Oeste 79 (Ignacio Marchetti 23)
UNL 72 (Martín Felcaro 25) - Santa Rosa 74 (Leandro Sasia 26) (en República del Oeste)
Libre: CUST B
TABLA DE POSICIONES
Colón 23 (11-1); Alumni y Regatas Coronda 21 (9-3); República del Oeste 20 (8-4); Almagro B 19 (7-5); Kimberley y Macabi 18 (6-6); UNL 15 (3-9); CUST y Santa Rosa 14 (3-8); Centenario 12 (0-12)
Fuente: ASB