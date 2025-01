En Colón se desvanece la chance de retener a Facundo Castet

LEER MÁS: Colón habría acelerado para sumar a José Barreto

La llegada de Ortiz le dará un salto de calidad a la última línea, ya que en relación a la temporada anterior llegaron Nicolás Thaller, Gonzalo Bettini y Brian Negro, pero se fueron Ezequiel Herrera, Juan Antonini, Paolo Goltz, Hernán Lópes, Fabián Henríquez y es casi un hecho que no continuará Facundo Castet.

Castet habló con medios de Santa Fe y reveló sus ganas de volver para continuar en el plantel de Colón, que lo tuvo como a uno de sus jugadores más regulares de la última temporada.

Qué cambió en la negociación con Facundo Castet

"Me dijeron que se podía llegar a arreglar un préstamo y desde Junín están predispuestos. Hablé mucho con (Iván) Moreno y Fabianesi y me dijo que querían contar conmigo en 2025. También me llamó (Víctor) Godano y me dijo que iban a hacer un esfuerzo para que me pueda quedar", dijo Facundo Castet en diálogo con La Central Deportiva (FM 101.7).

En cuanto a lo que fue su estadía en Colón, afirmó. "La pasé muy bien en Santa Fe. El grupo estaba bien y no había peleas entre nadie. La B Nacional es muy difícil. Empezamos muy bien pero después los equipos nos tomaron la mano".

Pero también, destacó "que me dijeron que está todo encaminado para seguir en Colón. Disfruté mucho el cariño de la gente y el club. Nunca había estado en un club tan grande como Colón".

Lo concreto es que Javier Sanguinetti está viendo que Facundo Castet está realizando una gran temporada, en un sector del campo de juego de Sarmiento de Junín donde no abundan las opciones. De esta manera, es casi un hecho que Colón deberá buscar otra alternativa en el mercado de pases, debido a la imposibilidad que hoy representa poder repatriarlo, y por lo flaco que quedó el plantel en ese lugar.