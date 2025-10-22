Uno Santa Fe | Colón | Colón

En VIVO: la Reserva de Colón no lo pudo aguantar y pierde ante Boca

El Sabalero está cayendo frente al Xeneize por 2-1 en el estadio Brigadier López, en la fecha 15 de la Zona A de la Copa Proyección. Colón necesita los tres puntos para acercarse a la pelea por la clasificación.

22 de octubre 2025 · 15:04hs
La Reserva de Colón tiene un compromiso clave ante Boca en el estadio Brigadier López, en el marco de la fecha 15 de la Zona A de la Copa Proyección. El equipo dirigido por Martín Minella se encuentra a cuatro puntos de Argentinos, el último equipo que actualmente estaría ingresando a los octavos de final, mientras que en el medio de la tabla se ubican Barracas Central, Estudiantes e Independiente Rivadavia de Mendoza. El Sabalero, que lo ganaba con un tanto de Iván Ojeda (PT 5'), está perdiendo 2-1 ante el Xeneize. Gonzalo Gelini (PT 36') y Joaquín Ruiz (ST 7') convirtieron para la visita.

Colón llega con la ilusión de un triunfo que le permita acortar distancias y meterse de lleno en la pelea por la clasificación, aunque enfrentará a un rival complicado: Boca, escolta del líder Belgrano, con solo dos puntos menos que el puntero y 14 más que el Sabalero.

Las formaciones de Colón y Boca en Reserva

El conjunto rojinegro forma con: 1-Tomás Paredes; 4-Nazareno Luque, 2-Jonás Ravano, 6-Zahir Ibarra, 3-Luca Campagnaro; 8-Abel Galbán, 5-Zahir Yunis, 7-Máximo Johnston, 11-Jevin Colli; 10-Iván Ojeda, 9-Matías Córdoba. DT: Martín Minella.

Boca, por su parte, presentará: 1-Sebastián Díaz Robles; 4-Matías Baroni, 2-Facundo Herrera, 6-Mateo Mendía, 3-Santiago Zampieri; 5-Camilo Rey Domenech, 8-Santiago Dalmasso, 10-Juan Cruz Payal, 7-Gonzalo Gelini; 11-Tomás Aranda, 9-Valentino Simoni. DT: Mariano Herrón.

El partido será dirigido por Roberta Echeverría, asistida por Facundo Maldonado y Marcos Pueyo, mientras que Leandro Fedele será el cuarto árbitro.

El objetivo de Colón en la Copa Proyección

Con la necesidad de sumar y aprovechar la localía, Colón buscará un triunfo que le permita acortar distancias y seguir soñando con avanzar a los octavos de final, en un encuentro que promete ser intenso y de alto nivel competitivo frente a uno de los equipos más poderosos del certamen.

El choque está programado para este miércoles en el estadio Brigadier López, y es un punto de inflexión en la lucha por los puestos de clasificación de la Copa Proyección.

