Luciani confirmó a Ezequiel Medrán como DT de Colón si gana las elecciones

Ricardo Luciani, de Sangre de Campeones y principal candidato opositor anunció que, si gana las elecciones en Colón el actual DT Ezequiel Medrán seguirá al frente del primer equipo.

En medio de la incertidumbre institucional que atraviesa Colón , la oposición comenzó a mostrar definiciones concretas de cara a las elecciones del próximo 30 de noviembre. Este martes, Ricardo Luciani, referente de la agrupación Sangre de Campeones y principal figura opositora, confirmó a través de un comunicado que, en caso de asumir la conducción del club, Ezequiel Medrán continuará siendo el director técnico del plantel profesional.

“Informamos que, en caso de ser Comisión Directiva a partir de diciembre próximo, el técnico de nuestra institución seguirá siendo Ezequiel L. Medrán”, expresa el parte oficial firmado por el propio Luciani.

El anuncio busca dar una señal de estabilidad deportiva en un momento clave para el Sabalero, en un contexto de debate político interno y tras una campaña para el olvido en 2025, donde en el tramo final el equipo fue dirigido por Ezequiel Medrán.

Vale recordar que Medrán ya era el entrenador elegido por este espacio opositor antes de que asumiera en Colón, cuando Luis Medero y Nelson Agoglia, quienes serían los responsables del proyecto fútbol en caso de triunfo de Luciani, habían avanzado en conversaciones con el actual DT. Finalmente, fue la gestión de Víctor Godano la que terminó concretando su llegada.

La convicción por Medrán que refrendó Luciani en Colón

Con esta confirmación, Luciani busca reforzar un mensaje de continuidad y confianza hacia el trabajo del cuerpo técnico, valorando la identidad y el proyecto futbolístico que Medrán comenzó a construir.

Sangre de Campeones, que fue la segunda fuerza más votada en las elecciones de diciembre de 2023, oficializó así su primera definición fuerte en el camino hacia los comicios de noviembre, en un escenario donde aún no está claro qué candidatos se presentarán.

El anuncio de Luciani no solo apunta a llevar tranquilidad al plantel y a los hinchas, sino también a marcar una línea de coherencia en su propuesta: un proyecto de club que priorice el orden, la planificación y la consolidación del equipo bajo el mando de un técnico que era el elegido antes de asumir como DT de Colón.