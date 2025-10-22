Laguna Paiva recupera 227 hectáreas del ex ferrocarril Belgrano: un paso histórico para la ciudad

Tras más de 30 años de abandono, el Gobierno Provincial entregó las escrituras de los terrenos que permitirán desarrollar un Parque Productivo, nuevas viviendas y espacios culturales, consolidando la identidad ferroviaria de la localidad.

En un día histórico para Laguna Paiva , este miércoles se concretó la escrituración de 227 hectáreas que pertenecían al ex ferrocarril Belgrano y que habían quedado abandonadas tras el cierre de la línea a principios de los años 90.

El acto se realizó en el predio del ex almacén ferroviario , donde el intendente Elvio Cotterli recibió las escrituras del Gobierno Provincial , representado por los ministros Fabián Bastía, Gustavo Puccini y Pablo Olivares , junto al diputado Pablo Farías y el senador Paco Garibaldi .

Estas tierras, que permanecieron décadas sin uso, abrirán un abanico de oportunidades para la ciudad. Entre los proyectos previstos se encuentra la creación de un Parque Productivo, la infraestructura para nuevas industrias, la posibilidad de que los vecinos escrituricen sus viviendas y la reutilización del patrimonio ferroviario para espacios culturales.

El predio contará con accesos, energía, gas, agua y conectividad, buscando que sea atractivo y funcional para la instalación de nuevas empresas.

Laguna Paiva, ubicada al norte del Departamento La Capital, a 40 km de la ciudad de Santa Fe, actualmente cuenta con 13.500 habitantes.

La localidad mantiene un fuerte vínculo con su historia ferroviaria: desde 1901, el ferrocarril fue el motor económico y social que generó empleo y conectó la ciudad con el resto del país. La privatización de Ferrocarriles Argentinos a principios de los 90 marcó un quiebre, con cierre de talleres y caída de la actividad productiva.

En 2020, mediante la Ley 27.598, se transfirieron a Laguna Paiva 220 hectáreas del ex ferrocarril, y la entrega definitiva de estas 227 hectáreas consolida un paso clave hacia el desarrollo y el arraigo de los paivenses.

El senador Paco Garibaldi remarcó que: “El cierre del ferrocarril fue una decisión que se tomó en Buenos Aires pero que nos afectó acá. Hoy, gracias al trabajo sostenido y a la firme decisión del Gobierno Provincial, estas 227 hectáreas vuelven a ser de Laguna Paiva. Lo que era pasado hoy se transforma en oportunidades de crecimiento, industria e inversiones para toda la región”.

garibaldi El senador Paco Garibaldi.

Por su parte, el intendente Elvio Cotterli señaló: “Para nosotros, esto va más allá de tener la posesión de nuestras tierras. Transformar un área que se abandonó hace más de 30 años tiene un valor profundo: es el resultado de mucho trabajo y del apoyo del Gobierno Provincial. Hoy dejamos atrás el olvido y convertimos lo que añoramos en realidad”.

El diputado nacional Pablo Farías agregó: “Esto es una clara demostración de lo que puede lograrse cuando los legisladores nacionales se unen para defender los intereses de la Provincia de Santa Fe. Estas 227 hectáreas significan familias que podrán escriturar su casa, crecimiento de la industria y un ejemplo de cómo trabajar en el Congreso de la Nación”.