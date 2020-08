Eric Meza habló del hisopado y contó qué le dijeron en Colón

"El hisopado fue hoy (por este miércoles) entre las 8 y 10. Es algo molesto, sobre todo cuando pasa el hisopo por la nariz (risas). Ahora estoy aislado a la espera de los resultados. Por suerte estoy bien", reconoció en las últimas horas el defensor de Colón, Eric Meza, tras un nuevo hisopado de coronavirus que se realizó tras haber compartido entrenamiento con Brian Fernández, que el sábado pasado dio positivo de la enfermedad.

• LEER MÁS: Colón hisopó a cuatro jugadores y espera resultados

El marcador de punta se sumó a los análisis que se hicieron Facundo Farías, Lucas Viatri y Christian Bernardi, que tuvieron una relación estrecha y por eso hay expectativas por conocer los resultados. Más que nada, porque por parte del club no hay información y hay que indagar para conocer los detalles. Tanto es así como todavía no informó que Fernández tiene coronavirus, situación que otros clubes de Argentina hicieron sin problemas para notificar.

lateral.jpg Eric Meza fue hisopado en Colón y espera los resultados para saber si tiene coronavirus

En diálogo con LT9, Eric Meza relató cómo se dio todo: "El jueves pasado fue mi último entrenamiento y el viernes cuando fui me dijeron que me vuelva a mi casa para quedar aislado. El resultado seguramente esté mañana (por este jueves). Me siento bien y estoy tranquilo. Es medio raro este virus. Nunca tuve síntomas. Hablamos con los chicos en el grupo y todos respondimos que bien. Yo vivo solo con mi novia, que por suerte ella está bien".

• LEER MÁS: ¿Cuál es la postura de Colón sobre la fecha de los Clásicos?

Eso sí, el juvenil tiene confianza en que de negativo por todas las medidas que se fueron tomando en los entrenamientos: "Cada vez que trabajamos siempre llevamos adelante los protocolos, poniéndonos alcohol en gel tras los ejercicios y también a las pelotas. En todo momento fuimos cuidadosos".

• LEER MÁS: El futuro del Pulga Rodríguez en manos de Domínguez

En el final, trató de no hablar de su primer contrato, ya que está en la edad límite para quedar libre (21 años). Aunque sabe que Colón tiene hasta diciembre para decidirlo: "Es el año de la paciencia este. Ya tuve una charla con (el técnico Eduardo) Domínguez sobre algunas cosas y por eso estoy agradecido de esta oportunidad. Del contrato se encarga mi representante. Ojalá se dé. Él no me quiere decir mucho y no me quiere hacer mucho la cabeza (risas). Esperemos que sea algo bueno. Gustavo Ghezzi es mi representante, en contacto con su socio Leandro Garino acá en Santa Fe. Son los mismos de (Alex) Vigo".