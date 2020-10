"Es raro no verlo al Pulga Rodríguez en el equipo titular"

"Contento por iniciar una nueva etapa en Colón, venimos trabajando muy bien y con mucha tranquilidad. El equipo en los amistosos se mostró bien y supo acoplarse a la idea de Eduardo (Domínguez). Por lo cual estoy contento y con la linda sensación de volver a jugar", arrancó diciendo el arquero uruguayo.

LEER MÁS: "Colón puede ser primero o segundo en su zona"

Para luego afirmar: "El equipo esta cómodo y se va adapatando bien, el clima de trabajo está muy bien. Además Eduardo conoce muy bien el club y la ciudad y eso lo ayuda mucho. Me gusta el planteo, la idea de poner tres centrales es liberar los laterales sobre todo a Alex (Vigo) que es importante en ataque. Darle esa confianza para que se despegue y que los centrales lo puedan cubrir".

"A veces defendemos con tres otras con seis o siete, pero lo importante es seguir trabajando la idea que tiene el entrenador. Pero en lo personal me gusta este esquema, me siento muy cómodo. Eduardo nos transmite mucha tranquilidad", aseguró.

En cuanto a la aparición de muchos juveniles en el plantel opinó: "Los veo muy bien a los chicos, es buena la decisión de que Eduardo los sume a trabajar con el plantel de Primera, mas allá de que no tengan la chance de jugar. Pero hay chicos con muchísimo futuro y grandes condiciones e involucrarlos con los mas grandes les va a servir para ir formándose como profesionales".

LEER MÁS: Tomás Chancalay llegaría para el debut de Colón ante Defensa

A la hora de referirse a su situación contractual expresó: "En su momento me junté con los dirigentes, charlamos y quedamos en buenos términos. Restan solucionar algunas cosas, pero tengo la tranquilidad que todo va a estar bien, por la palabra que ellos me dieron. No se habló de extender el contrato, se habló del parate y de la falta de ingresos que sufrió el club y que fue el motivo del atraso en los pagos. Pero está todo hablado y estoy muy tranquilo esperando el inicio del torneo".

Por último consultado sobre el presente del Pulga Rodríguez, que no está entre los titulares respondió: "Es raro no verlo en el equipo titular, porque Luis con todo lo que hizo en este tiempo se había ganado un lugar. Pero eso es lo que tiene el fútbol, los cambios de técnicos, las distintas consideraciones. Todavía no confirmó el equipo que va a jugar el fin de semana, pero creo que Luis tiene que estar tranquilo, entrenar y saber que tiene la calidad necesaria. A cualquiera nos puede pasar de no estar en la consideración del técnico y después terminar jugando".