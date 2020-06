Estigarribia: "Luego del 30 de junio veré otras ofertas"

Marcelo Estigarribia es uno de los jugadores de Colón a los cuales se les termina el contrato el próximo 30 de junio y hay una gran incertidumbre sobre lo que será de su futuro, ya que si bien Eduardo Domínguez pretende retenerlo, la realidad económica conspira contra dicho objetivo.

El Chelo Estigarribia transcurrió gran parte de la cuarentena como consecuencia de la pandemia del coronavirus en Santa Fe, y junto a los otros jugadores guaraníes pidieron ante las autoridades de su país poder retornar. Fue así como luego de una intensa gestión el jugador de Colón pudo retornar a Asunción.

En los últimos días Estigarribia se refirió a su situación personal, más allá que desde que se resolvió parar el fútbol y en cada contacto que mantuvo con los medios de comunicación, tanto argentinos como paraguayos, advirtió que mantuvo contacto con los dirigentes de Colón, pero que es consciente que la realidad económica de nuestro país podría dificultar la decisión de quedarse.

Además, Chelo advirtió que teme por su familia en nuestro país debido a la emergencia sanitaria, con lo cual no tuvo reparos ante los medios paraguayos de manifestar que pretende volver a ese fútbol y que no descartaría ninguna propuesta, más allá que surgió futbolísticamente de Cerro Porteño.

Domínguez pretende que Estigarribia continúe en el plantel y se lo hizo saber. Los dirigentes de Colón, según reconoció el propio jugador, le manifestaron la intención de renovar el contrato pero hasta el momento no hubo otra comunicación formal para ofrecerle los términos de su hipotética continuidad.

image.png Estigarribia afirmó que depende de Vignatti que pueda seguir en Colón.

Por este motivo, es muy poco probable que continúe en Colón, ya que el mismo Estigarribia reveló que era consciente que el club no le podrá pagar lo que pretende debido a la gran disparada del dólar que tuvo en los últimos meses nuestro país, lo que lo hace poco tentador al fútbol argentino para cualquier jugador extranjero.

Chelo habló en las últimas horas con Deporte Total, AM 780 de Paraguay, donde entre otras cosas, destacó: "Los primeros 14 días estuvimos de cuarentena en un Hotel Salud. Ahora que sali estoy entrenando de forma individual".

Luego, se metió de lleno en cuanto a las dudas sobre su futuro futbolístico y Estigarribia reveló: "Hasta el 30 de junio tengo contrato con el Colón de Santa Fe, luego veremos otras ofertas".

Más adelante brindó un dato alentador para los Sabaleros y el mediocampista paraguayo indicó: "La idea es que renueve con el club, pero hay que ver por la situación de Argentina. Todavía no hay una petición formal. Estaba por llegar a los 100 partidos en Colón, tuve muy buen momento en la Superliga, jugué una final de Copa Sudamericana".

"Por el momento no me ha llamado nadie del plano local, sí internacional, no sé si se comunicaron con el club para hacer alguna oferta", cerró Estigarribia, poniendo un gran manto de duda a lo que es su continuidad en Colón, donde para Domínguez es clave que así sea, teniendo en cuenta su nuevo proyecto futbolístico.