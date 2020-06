Celis: "De Colón nadie me llamó para renovar el contrato"

Guillermo Celis termina su contrato el 30 de junio y Eduardo Domínguez lo quiere mantener en el plantel. El jugador desea quedarse, pero aún no lo llamaron para ofrecerle renovar su vínculo. En diálogo con Radio Gol 96.7, el volante colombiano aclaró su situación y ratificó sus ganas de seguir en Santa Fe.

"Estoy pasando la cuarentena en Santa Fe, mi contrato con Colón termina el 30 de junio. Por ahí estuve leyendo que Colón me había hecho una propuesta, pero en ningún momento Colón me ofreció renovar mi contrato. No existió ningún llamado de la dirigencia. Lo único que hubo fue hace más de 20 días un llamado del cuerpo técnico", comenzó diciendo el cafetero.

Para luego agregar "Hablé con Eduardo (Domínguez) y me manifestó el deseo de que yo continúe Y yo le manifesté mi deseo de quedarme en Colón, porque mi familia se siente bien acá y yo también. Quiero jugar en Colón, pero me parece raro que se digan esas cosas, porque yo nunca dije nada y desde el club no se comunicaron conmigo".

LEER MÁS: El póker de futbolistas que pretende mantener Domínguez

"Yo en Colón cobré bien los primeros tres meses, es la misma situación de Wilson (Morelo), después algunos compañeros pudieron mejorar respecto al tema de la cotización del dólar. Pero en mi caso, desde el primer día estoy con la misma situación y estoy cobrando prácticamente un 10% de lo que era mi salario", aseguró.

Y siguió explicando el tema "Entiendo mi situación y que me lesioné, soy un caballero y entiendo la situación, yo no jugaba y no iba a tener el descaro de ir a pedir una mejora del contrato. Pero ahora que se diga que no quiero renovar, porque no me cierran los números, después de que hace 13 meses que estoy perdiendo el 90% de mi salario, me parece una locura y una falta de respeto. A mí nadie se me acercó a ofrecerme nada".

En el final de la charla manifestó: "Yo soy clarísimo, a mi no me gusta vender humo, soy sincero y digo las cosas como pienso, no quiero quedar bien con nadie. Mi contrato en Portugal es cuatro o cinco veces superior a lo que cobro Colón, sería fácil agarrar mis cosas e ir a cumplir mi contrato en Portugal. Pero yo le estoy dando la prioridad a Colón, pero nadie me hizo una propuesta, hay que renegociar el contrato, en estas condiciones no me voy a quedar. Pero lo lógico sería llegar a un arreglo justo para ambos. Nadie cobra en dólares, se nos paga en pesos y debemos ir a comprar dólares".