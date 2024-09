Estigarribia, por UNO 106.3: "Me volví hincha de Colón y apoyamos para que vuelva a Primera"

Quién formó parte de esa gesta fue el paraguayo Marcelo Estigarribia, que recordó detalles en charla con el programa La Segunda de Porta por UNO 106.3: "Estábamos muy confiados por el momento que veníamos pasando y los jugadores que había. Sabíamos que Cachorro (Leonardo Burián) era un excelente penalero. Teníamos todo a favor y la energía era muy positiva en todo sentido. La gente que fue al Mineirao fue increíble. Estaba dado todo para la hazaña y fue como un batacazo".

Luego, dejó su reflexión por su paso por el Sabalero: "Fueron tres años maravillosos. De Santa Fe tengo los mejores recuerdos. Mi señora se hizo hincha de Colón y lo seguimos viendo hasta ahora. Con la gente, la mejor de las ondas. Siempre fue un respeto mutuo, incluso con los de Unión. Me gustaría volver en algún momento. Es una ciudad que nos arropó muy bien y nos dejó amistades con las que seguimos conversamos. Fue el lugar más lindo donde nos tocó vivir".

Marcelo Estigarribia.jpg Marcelo Estigarribia dijo que sigue a Colón a la distancia. Prensa Colón

Posteriormente, no encontró explicación respecto de aquel escenario de 2019, donde se hacía ruido a nivel internacional y en el torneo local se peleaba por no descender: "En la copa hicimos partidos excepcionales, pero en el campeonato local no podíamos plasmarlo. Era una deuda pendiente. Le buscábamos la vuelta y no la encontrábamos. Dolidos por eso, pero el grupo siempre estuvo fuerte. Lamentablemente no pudimos alcanzar el título, pero la gente se sintió parte del equipo. Me volví un hincha más".

El deseo de Marcelo Estigarribia sobre Colón

Chelo Estigarribia, de 37 años, transita actualmente en el club 12 de Junio del ascenso paraguayo y sigue siempre pendiente de Colón: "En lo personal me está yendo bien, jugando todos los partidos y contento, tratando de disfrutar. Siempre apoyando a Colón a la distancia esperando que vuelva a ascender al lugar donde debe estar".

