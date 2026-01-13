Huracán reveló los números del pase de Matko Miljevic a Racing

Huracán informó oficialmente que Racing adquirió el 80% de la ficha de Matko Miljevic . Según explicó en el comunicado oficial, la operación fue valuada en 3.000.000 de dólares, que se abonarán en seis cuotas de 500.000 dólares, decisión que se concretó en las últimas horas del mercado de pases y que marca la salida del mediocampista.

En el texto publicado, el Globo expresó los términos económicos del acuerdo y repasó el recorrido contractual del jugador dentro del club. “Racing adquirió el 80% de la ficha del mediocampista en la suma de 3.000.000 de dólares, pagaderos en 6 cuotas de U$S 500.000”, indicó la entidad, dejando en claro que se trata de una venta escalonada, con ingresos programados para las arcas del club.

El comunicado también recordó los antecedentes de la operación y la inversión inicial realizada por Huracán. En enero de 2025, el Globo había comprado el 50% de los derechos económicos de Miljevic por 400.000 dólares, de los cuales abonó 300.000, mientras que el saldo restante quedó pendiente. Meses más tarde, en octubre de 2025, la institución hizo uso de la opción por el otro 50% de los derechos económicos, cuyo vencimiento aún no había operado al momento de la venta, lo que le permitió contar con la totalidad del pase para negociar con Racing.

En ese contexto, y ante la diferencia económica existente por el saldo pendiente de 500.000 dólares, Huracán explicó que se acordó una solución particular: “Se acordó que el jugador sea poseedor del 20% de los derechos económicos por el saldo restante de U$S 500.000”. De esta manera, Miljevic pasa a conservar una parte de su ficha, una modalidad cada vez más frecuente en transferencias de este tipo, que le permite al futbolista participar de una eventual venta futura.

Desde el punto de vista institucional, la operación representa un ingreso significativo para Huracán, que logra capitalizar a un jugador formado y potenciado en el club, al mismo tiempo que ordena su estructura financiera. La dirigencia valoró positivamente la transferencia, tanto por el monto global como por la claridad en las condiciones de pago, en un contexto económico desafiante para el fútbol argentino.

En lo deportivo, la salida de Miljevic implica una baja sensible para el mediocampo del Globo, aunque desde el cuerpo técnico ya trabajan en alternativas para rearmar el plantel de cara a la competencia. En Racing, en tanto, confían en que el volante pueda aportar dinámica, técnica y versatilidad a un equipo que busca protagonismo en los torneos locales e internacionales.

El comunicado cerró con un mensaje institucional cargado de tono emotivo: “Muchas gracias y éxitos en tu carrera, Matko”, una despedida que refleja el buen vínculo entre el club y el futbolista, y que marca el final de una etapa para Miljevic en Huracán, ahora listo para afrontar un nuevo desafío con la camiseta de Racing.