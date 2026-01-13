Godoy Cruz concretó la venta de Santino Andino a Panathinaikos por 10.000.000 de dólares

El futuro de Santino Andino parece haber tomado un rumbo definitivo y todo indica que su carrera continuará lejos del fútbol argentino. Con la opción de River ya descartada, el escenario se aclaró en las últimas horas a partir de un movimiento decisivo de Panathinaikos , que volvió a la carga con una propuesta superadora para Godoy Cruz .

El club griego mejoró sensiblemente su oferta y alcanzó un acuerdo verbal con Godoy Cruz, lo que permitió que la negociación ingrese en su tramo final. Actualmente, ambas instituciones intercambian la documentación contractual, un paso previo que suele anticipar el desenlace de este tipo de transferencias.

La cifra sobre la mesa modificó por completo el tablero. Panathinaikos ofreció 10,2 millones de euros por el 75% del pase, un monto que convenció a la dirigencia del Tomba. Además, el acuerdo contempla una cláusula clave: Godoy Cruz recibiría otros 3,4 millones de euros por el 25% restante si el futbolista no es transferido por el club griego dentro de las próximas dos temporadas, condición que terminó de inclinar la balanza.

Este nuevo escenario contrasta con el inicio de las tratativas. La primera propuesta del Panathinaikos, que rondaba los 8 millones de euros por el 70% de la ficha, había sido rechazada por considerarla insuficiente. La mejora económica fue determinante para destrabar un expediente que se extendió más de lo esperado en el mercado.

Desde el entorno del jugador siempre quedó clara la intención de Andino de dar el salto a Europa, un deseo que pesó fuerte en la definición. Con el respaldo financiero del club heleno y el aval del futbolista, Grecia aparece como el destino más probable, dejando prácticamente sin chances su arribo a Núñez en esta ventana de transferencias.