Giro en la causa del crimen de Bº Sur: la defensa del custodio niega el tiroteo y cuestiona el intento de robo

El abogado del custodio investigado por el homicidio de un presunto delincuente afirmó que una "tercera persona" encapuchada inició los disparos. Además, confirmó que su cliente no portaba armas y que las cámaras de seguridad no logran identificar al autor de los disparos.

13 de enero 2026 · 19:19hs
Giro en la causa del crimen de barrio Sur: la defensa del custodio niega el tiroteo y cuestiona el intento de robo

Giro en la causa del crimen de barrio Sur: la defensa del custodio niega el tiroteo y cuestiona el intento de robo

La investigación por el crimen ocurrido recientemente en barrio Sur tomó un rumbo inesperado. Tras las declaraciones de la fiscal Laura Urquiza, quien advirtió sobre la creciente complejidad del caso, la defensa del custodio del camión repartidor de bebidas —principal investigado— rompió el silencio para negar rotundamente la participación de su cliente en el fatal desenlace y poner en duda la hipótesis original del asalto.

La hipótesis de la "tercera persona"

El abogado defensor, Esteban Campos, reveló en declaraciones con Sol Play la existencia de imágenes que podrían cambiar el eje de la investigación. Según Campos, en el lugar del hecho —Zavalla al 1.900— se registró la llegada de dos motocicletas. El letrado sostiene que de una de ellas descendió un individuo encapuchado que habría sido quien inició el fuego.

"Aparece una persona encapuchada, una tercera persona en la escena, que hace un movimiento en la cintura y ahí empiezan las detonaciones", detalló el abogado. Esta versión contradice la teoría inicial de un enfrentamiento directo entre los trabajadores y los supuestos asaltantes, sugiriendo que el origen de los disparos fue externo al grupo del camión repartidor.

Giro en la causa del crimen de barrio Sur: la defensa del custodio niega el tiroteo y cuestiona el intento de robo

Giro en la causa del crimen de barrio Sur: la defensa del custodio niega el tiroteo y cuestiona el intento de robo

Incertidumbre en las pruebas fílmicas

A pesar de la existencia de cámaras de seguridad, el esclarecimiento del hecho se ve dificultado por obstáculos físicos en la escena. Campos explicó que el propio camión de bebidas obstruye la visión directa del tirador en los momentos críticos: "Solamente se ven sombras; se baja un delincuente del lado izquierdo del camión y no se puede ver en la filmación el momento exacto en que disparan".

Bajo este escenario, la defensa sostiene que tanto los trabajadores como el custodio —quien circulaba en una moto propia— huyeron del lugar para resguardar sus vidas y no como un acto de fuga tras un enfrentamiento.

Sin armas ni credenciales de seguridad

Un punto clave que la justicia busca esclarecer es la condición profesional del custodio. Al respecto, el abogado aclaró que su defendido no es miembro de ninguna fuerza de seguridad, aunque sí está habilitado por la agencia de control provincial para tareas de vigilancia.

Sin embargo, Campos fue tajante respecto al uso de armamento: "Él no porta armas, nunca usó armas, no tiene portación. En ningún momento del hecho tenía algún armamento".

Esta afirmación se ve respaldada, según la defensa, por el resultado negativo de un allanamiento reciente realizado en la vivienda del custodio, donde la justicia no logró hallar armas de fuego ni municiones relacionadas con el caso. La fiscalía continuará con el peritaje de las sombras y movimientos detectados en los videos para determinar quién apretó el gatillo en la tarde del crimen.

