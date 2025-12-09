Colón tomó la decisión de renovar el contrato de Conrado Ibarra

Si bien se venía especulando con esta posibilidad, en las últimas horas, la dirigencia de Colón decidió avanzar en la renovación del contrato de Conrado Ibarra

El lateral izquierdo Conrado Ibarra fue uno de los futbolistas surgido de las inferiores de Colón que tuvo la chance de jugar en este 2025 y que fue titular de la mano de Martín Minella.

Si bien su debut se produjo en la 1ª fecha con Ariel Pereyra como entrenador , fue con Minella cuando tuvo cierta continuidad, ya que lo conocía muy bien de su paso por las inferiores.

En este año, Ibarra disputó 10 partidos con la camiseta rojinegra, nueve de ellos por el Torneo de la Primera Nacional y el restante por Copa Argentina.

Con la particularidad de que fue titular en el arranque del campeonato en el empate de Colón ante Temperley, mientras que estuvo desde el arranque en la última fecha cuando el Sabalero venció a Defensores Unidos 1-0.

Lo cierto es que Ibarra había firmado su primer contrato como profesional en febrero del 2024 y lo hizo por dos años, por lo cual el mismo vence el 31 de diciembre.

En consecuencia, la nueva dirigencia debía resolver esta situación y en las últimas horas, el presidente sabalero José Alonso se puso en contacto con el representante del jugador para comunicarles la intención de renovar el vínculo.

El nuevo contrato de Ibarra con Colón se extendería por dos años y en los próximos días podría terminar de firmarse el vínculo con el defensor sabalero.