Comienza un mes clave para Colón en su vida institucional y deportiva

Este 1 de noviembre arranca un mes que terminará con las elecciones para elegir las nuevas autoridades que asumirán en Colón

Comienza un mes clave en la vida deportiva e institucional de Colón.

Este sábado 1 de noviembre se dio inicio a un mes vital en la vida deportiva e institucional de Colón. Y es que el domingo 30 habrá elecciones para elegir al nuevo presidente sabalero.

En un contexto deportivo y económico por demás de delicado, noviembre es un mes de definiciones muy importantes. Y es que el 10 de noviembre vence el plazo para presentar las listas que competirán en las elecciones.

Por otra parte, el plantel rojinegro arrancó este sábado sus vacaciones que se prolongarán hasta el domingo 23, volviendo el lunes 24 a los entrenamientos.

En tanto que un grupo de jugadores, es decir los más jóvenes que pertenecen a la institución que alternaron entre Primera y Reserva, así como los futbolistas que tienen contrato vigente hasta 2026, fueron citados una semana antes.

Lo cierto es que también este mes será clave para saber si Medrán sigue al frente de Colón. La mayoría de los candidatos se expresó en favor de su continuidad, pero falta la opinión de José Alonso candidato a presidente por la Lista Tradición Sabalera.

Mientras que será el último mes de gestión de la comisión directiva que preside Víctor Godano. En donde también se llevará a cabo la Asamblea Anual y Ordinaria para aprobar Memoria y Balance.

Pero además, esta comisión directiva tendrá que resolver la inhibición que pesa sobre el club, por la deuda que mantiene con el defensor paraguayo Alberto Espínola.