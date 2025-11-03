Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón inicia la semana con la doble inhibición activa en FIFA

Colón aparece en el arranque de la semana con las inhibiciones activas por José Neris y Alberto Espínola. Cuáles son las gestiones y expectativas.

Ovación

Por Ovación

3 de noviembre 2025 · 07:54hs
Colón inicia la semana con la doble inhibición activa en FIFA

El arranque de la semana trajo una noticia que sigue encendiendo las alarmas en el Mundo Colón. En la última actualización del registro oficial de la FIFA, el club santafesino volvió a aparecer con dos inhibiciones activas, lo que mantiene en vilo a la dirigencia mientras avanza la cuenta regresiva rumbo a las elecciones.

LEER MÁS: Colón, en jaque: los problemas financieros retrasan las rescisiones y generan dudas

Si bien ya se conocía la situación derivada del reclamo del lateral paraguayo Alberto Espínola, la confirmación de una segunda inhibición por parte de River Plate de Uruguay, vinculada al pase de José Neris, terminó de complicar el panorama administrativo del Sabalero.

El reclamo de River de Uruguay

El caso del delantero José Neris tiene un trasfondo administrativo. Colón había acordado el pago del pase en cuotas de 100.000 dólares, que fueron efectivamente abonadas. Sin embargo, una demora en la notificación oficial por parte del club uruguayo ante FIFA provocó que la operación quedara observada.

FIFA LUNES 3

River de Uruguay no comunicó en tiempo y forma la acreditación de los pagos, lo que derivó en una medida automática del organismo internacional. Desde Colón aseguran que toda la documentación ya fue presentada y confían en que la inhibición será levantada en los próximos días, una vez regularizado el trámite.

El caso Espínola, aún sin resolución

La otra inhibición corresponde a Alberto Espínola, quien reclama el cobro pendiente de su contrato. El defensor paraguayo, que dejó la institución tras el descenso, inició una gestión formal ante FIFA luego de vencido el plazo de pago estipulado —el 17 de octubre—.

Si bien las negociaciones continúan y el diálogo entre las partes es cordial, el reclamo permanece activo y condiciona los movimientos futuros del club en materia de incorporaciones.

Un contexto que preocupa

El doble frente administrativo expone nuevamente las dificultades financieras y de gestión que atraviesa Colón. Aun en casos donde los pagos fueron efectivizados, los tiempos burocráticos y las notificaciones tardías pueden derivar en sanciones formales.

LEER MÁS: Se viene el cierre de listas en Colón y habrá una elección con múltiples candidatos

La dirigencia rojinegra sigue de cerca la situación, con el objetivo de normalizar ambas inhibiciones cuanto antes y despejar cualquier obstáculo que pueda afectar el próximo mercado de pases.

Mientras tanto, el club deberá convivir con las dos medidas activas en los registros de FIFA, y es muy probable que como mínimo llegue con la de Espínola activa a las elecciones del 30 de noviembre.

Colón FIFA Espínola
