Facundo Callejo volvió a expresar su deseo de jugar en Colón: "Soy hincha, me encantaría"

Facundo Callejo, quien atraviesa un gran momento en Cusco FC, volvió a contar sus ganas de volver a Colón, club del cual es "hincha".

6 de diciembre 2025 · 11:04hs
El nombre de Facundo Callejo volvió a aparecer en la órbita de Colón, esta vez por una confesión directa del propio delantero, quien atraviesa un gran momento en Cusco FC y es una de las figuras de la Liga 1 de Perú. En una entrevista con Líbero, el atacante santafesino de 33 años volvió a poner sobre la mesa su deseo profundo: vestir la camiseta del Sabalero, el club del cual es “hincha”.

Callejo, que se prepara para disputar los playoffs del torneo peruano, fue consultado por los rumores que lo vinculan con equipos grandes de Lima como Alianza, Universitario y Sporting Cristal, clubes que mostraron interés tras su destacada campaña. Sin embargo, más allá de las especulaciones, el exdelantero de Colón dejó en claro cuáles son sus prioridades y cuál es el sueño que conserva intacto.

“Colón, soy hincha”

En medio de la entrevista, el periodista Sandro Ignacio lo consultó por una posible vuelta al fútbol argentino, y Callejo no dudó: “¿Volver a Argentina? Sí, Colón soy hincha. Hoy están en la Nacional B. Independiente estaría bueno por mi papá, mi hermano. El fútbol argentino es duro, difícil… pero sí, jugar me encantaría.”

Con esa frase, el santafesino ratificó lo que ya había deslizado en otras ocasiones: su vínculo emocional con Colón sigue intacto más allá de su presente internacional, y en caso de que se dé la oportunidad, estaría dispuesto a analizar un regreso al país para cumplir ese deseo.

Su presente en Perú y el interés limeño

Callejo atraviesa una temporada sobresaliente en Cusco FC, lo que lo convirtió en uno de los jugadores más buscados del fútbol peruano. De hecho, reconoció que existen rumores sobre Alianza Lima, la U y Cristal, aunque fue tajante: no ha habido contactos directos.

“Mi situación ya la saben todos. Tenemos extensión de contrato hasta 2027. De los rumores no puedo decir nada… Hoy por hoy estoy enfocado en Cusco FC. De Cristal o la U no se comunicó nadie conmigo, y tampoco creo que lo hagan ahora estando en campeonato”, sostuvo.

El delantero explicó además que cualquier cambio dependerá de los proyectos deportivos y de lo que decidan las instituciones interesadas: “Va a depender mucho de los proyectos. No depende de mí.”

¿Un futuro en Santa Fe?

Si bien por ahora no hay gestiones formales, la declaración vuelve a ubicar su nombre entre los posibles objetivos para el futuro, en un Colón que comenzó a transitar una nueva etapa institucional. Para Callejo, el sentimiento es claro: las puertas están abiertas desde lo emocional, y el sueño de jugar en el club del cual es hincha sigue vigente.

En su mejor momento futbolístico, el santafesino vuelve a asomar como un nombre que, tarde o temprano, podría aparecer en los planes sabaleros. Por ahora, su foco está en definir la temporada con Cusco FC. Pero su declaración ya empezó a dar vueltas por Santa Fe.

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar

Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar

Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

Los Pumas 7s comenzaron su participación positivamente en Ciudad del Cabo

Milei presentó los F-16 en Córdoba y habló de un día histórico para la defensa: cargó contra el kirchnerismo

El mensaje de Unión a Lucas Gamba: Te ganaste nuestro respeto y cariño

Gamba se despidió, Unión lo abrazó: un adiós cargado de historia y emoción

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Mina Clavero, la cita coronación de la temporada del Rally Argentino

Los Pumas 7s comenzaron su participación positivamente en Ciudad del Cabo

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

