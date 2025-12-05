Uno Santa Fe | Colón | Colón

Diego Colotto, con el camino allanado para firmar en Colón

Diego Colotto firmó la rescisión de contrato con Independiente, y entre lunes y martes estará en Santa Fe para firmar en Colón como secretario técnico.

5 de diciembre 2025 · 18:44hs
Colón se prepara para un movimiento clave en su reestructuración deportiva. Diego Colotto, quien en las últimas horas firmó su rescisión contractual con Independiente, llegará entre lunes y martes a Santa Fe para rubricar su vínculo como secretario técnico y comenzar formalmente su tarea al frente de la secretaría técnica sabalera.

Su desembarco, esperado y trabajado por la dirigencia, puede convertir al próximo martes en una jornada determinante para el futuro inmediato del club.

Colotto rescindió en Independiente y firmará en Colón

El presidente José Alonso había anticipado que el único paso pendiente era que el exdefensor cerrara su salida del Rojo, un trámite que Colotto terminó de resolver en estos días en Buenos Aires. Con ese capítulo concluido, el camino quedó despejado para su arribo y para que se ponga al frente de un área que necesita conducción, planificación y decisiones rápidas.

La extensa reunión que mantuvo con Alonso en Rosario —seis horas de conversación sin pausas— marcó los ejes de lo que viene. Allí se definieron prioridades, se plantearon diagnósticos y se ordenaron los primeros pasos de una gestión que deberá actuar sobre varios frentes en simultáneo. El primer punto de su agenda será sentarse con Ezequiel Medrán para delinear el armado del plantel: altas, bajas y perfiles de refuerzos. El entrenador ya aportó su mirada, pero será Colotto quien deberá ejecutar y coordinar la reconstrucción de un equipo que reclama una renovación profunda.

Otro capítulo central será el de las divisiones inferiores. Colotto tendrá la misión de seleccionar al nuevo responsable del fútbol formativo, un cargo que la dirigencia quiere cubrir con un profesional externo, sin vínculos con los ciclos recientes del club y con una metodología propia que permita proyectar a largo plazo. Lo mismo ocurre con la figura del secretario técnico que acompañará su gestión: el nombre de Mauricio Risso sonó con fuerza, aunque fue perdiendo terreno en las últimas semanas.

Sin embargo, antes de avanzar con cualquier cambio estructural, Colón debe resolver una cuestión urgente: regularizar la situación económica con el plantel profesional. Solo una vez cumplido ese paso podrá iniciar la depuración interna y las primeras decisiones fuertes que marcarán la temporada que viene.

Con la llegada de Colotto, Colón comienza una etapa que puede redefinir su futuro deportivo. El exdefensor asume un rol clave en un momento donde las decisiones no pueden esperar. Su presencia en Santa Fe promete movimiento, planificación y el inicio de un proyecto que buscará ordenar y potenciar todas las áreas del fútbol sabalero.

