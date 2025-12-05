Ostachuk, una opción para la defensa de Colón que asoma con el arribo de Colotto

Mientras Colón se prepara para una depuración del plantel, especialmente en la última línea, surgió la opción de Patricio Ostachuk. El pase es de Independiente

Mientras Colón se prepara para una depuración profunda del plantel, especialmente en la última línea, comienza a aparecer el nombre de un posible refuerzo: Patricio Ostachuk , defensor de 25 años cuyo pase pertenece a Independiente y viene de jugar en Tristán Suárez .

Distintos espacios partidarios del Rojo señalan que la llegada de Diego Colotto como nuevo mánager al Sabalero podría abrir la puerta a incorporaciones de futbolistas que conoce bien.

¿De la mano de Colotto? Suena un defensor para Colón

Entre ellos, surge la opción de Ostachuk, que viene de un año con mucha continuidad en Tristán Suárez, donde disputó 34 partidos y convirtió un gol. Con ritmo, rodaje y proyección, el zaguero se vuelve una alternativa para un Colón que necesita renovar por completo su estructura defensiva. Ya se fue Brian Negro y se apuesta a la desvinculaciones de Guillermo Ortiz y Gonzalo Soto. Nicolás Thaller se quedaría.

image En Avellaneda ya relacionan a Patricio Ostachuk con Colón.

El hecho de que su ficha siga siendo de Independiente facilitaría un posible préstamo, aunque el Sabalero no sería el único interesado. En la Primera Nacional también lo tienen en carpeta clubes como Atlanta, y podrían sumarse más pretendientes en las próximas semanas.

Con un mercado que se anticipa movido en Santa Fe con la asunción de la nueva dirigencia que encabeza José Alonso y la certeza de que llegarán varios defensores nuevos, la pregunta empieza a instalarse: ¿Será Patricio Ostachuk uno de los elegidos para reforzar el nuevo Colón?