Volvió a Colón por pedido unánime de los hinchas y ahora se iría en silencio

Hace unos meses el pedido popular era estruendoso. Todo el mundo Colón pedía por el Pulga Rodríguez, sin embargo esa ilusión se apagó y su futuro estaría lejos del Sabalero

El Pulga Rodríguez tiene un año más de contrato con Colón, pero es factible que emigre ya que no es prioridad para Medrán.

En el fútbol todo cambia demasiado rápido . Durante el primer semestre del 2025, el pedido unánime de los hinchas de Colón era que la dirigencia vaya a buscar al Pulga Rodríguez.

Y si bien tanto la dirigencia como los entrenadores que habían pasado no estaban convencidos del retorno del futbolista, fue tal la presión popular, que a Víctor Godano no le quedó otra que llamar a Luis Rodríguez.

El retorno se produjo rápidamente y generó una ilusión enorme. El Pulga llegaba como el salvador y se apostaba a que fuera el generador de una energía distinta puertas adentro para revertir el difícil momento que travesaba Colón.

Pero su aporte positivo duró muy poco. Apenas el debut en el triunfo ante Almirante Brown 1-0 y algunos minutos en la victoria 4-3 ante Central Norte en donde se lesionó.

LEER MÁS: ¿Cuándo comienza el plantel de Colón a cobrar la deuda?

Luego debió recuperarse y se perdió algunos partidos ya nunca pudo estar en su plenitud física. De hecho cuando asumió Ezequiel Medrán lo relegó al banco de suplentes.

Desde que volvió a Colón, apenas jugó ocho partidos, cinco de ellos como titular y tres como suplente. Sumó 442' en cancha sin convertir goles.

Así las cosas y cerca de cumplir 41 años (el 1 de enero de 2026), el Pulga tiene un año más de contrato, pero no es prioridad para Medrán.

LEER MÁS: La llegada de Diego Colotto a Colón como mánager será con varias definiciones

Y si bien su vínculo finaliza en diciembre del 2026, existe una cláusula de salida que la puede ejecutar cualquiera de las dos partes.

Lo cierto es que por estas horas y a la espera de la asunción de Diego Colotto como director deportivo, el rumor indica que el futuro del Pulga estaría lejos de Santa Fe.

La intención del futbolista era quedarse en Colón y jugar un año más hasta finalizar su contrato. Pero si el DT no lo tiene en cuenta y con esa cláusula de por medio, no estarían dadas las condiciones para su continuidad.