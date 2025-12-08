Colotto: "Esta posibilidad de Colón es un desafío que estaba buscando"

El nuevo mánager de Colón, Diego Colotto, está en Santa Fe, contó en qué consiste su trabajo y por qué decidió esta opción cuando estaba cómodo en Independiente

El arribo de Diego Colotto a Santa Fe marca el inicio de una nueva etapa en Colón , porque este martes asumirá formalmente como mánager. Ya comenzó a delinear su hoja de ruta y, en diálogo con el stream Muy Independiente , dejó en claro cuál es su visión del rol y qué espera aportar en el club.

“Ya estoy en Santa Fe terminando de limar algunas cosas”, contó, confirmando que su desembarco es inminente. En ese mismo tono, valoró su paso por Independiente: “Es algo que hablé con los directivos y les agradecí por dejarme conocer a un club tan grande”.

Colotto explicó con precisión en qué consiste su función: “Es generar información con scouting para la toma de decisiones de los directivos”. Su trabajo, remarcó, apunta a ordenar procesos, trazar un mapa claro de jugadores, y tener una mirada integral del plantel: “Cuando llegué a Independiente ya había personas trabajando y fue cuestión de ordenar un poco las cosas. Había más de 20 jugadores a préstamo y también seguir a las inferiores para ver quiénes están en potencia para subir a Primera. Ni hablar ver posibles refuerzos”.

Diego Colotto Diego Colotto ya está en Santa Fe para asumir como mánager de Colón. IG diegocolotto19

Para él, la clave es que la secretaría técnica se convierta en un espacio donde se evalúan opciones y se construye criterio para decidir: “Es un campo donde se muestran las opciones. Es un año donde luego los directivos deciden qué es lo mejor en base al presupuesto también”.

El nuevo mánager también hizo un análisis del rol en Argentina: “En los últimos cinco años creció la identidad del director deportivo o secretaría técnica. En Argentina es especial en cuanto a las formas y hay que adaptarse a las visiones del club. No es tan lineal como en otros países, donde los directores deportivos toman mayores decisiones por ser sociedades anónimas. Pero es adaptable. Lo que se debe hacer es consensuar con el club. Siempre pensando en lo mejor”.

El gran "desafío" de Colotto en Colón

Sobre su salida de Independiente, fue claro: “Hablamos y yo me sentía cómodo, por lo que querían que me quede, pero también quería tomar un rol diferente y esta posibilidad de Colón es un lindo desafío que estaba buscando”.

Finalmente, reveló que su llegada al Sabalero no surgió de un día para el otro: “Ya tuve algunas reuniones hace unos años con el nuevo presidente (José Alonso) y él entiende que podía ayudar en lo deportivo. Me dio la chance de formar mi estructura para trabajar y empezar desde cero, lo que es gratificante”.