Colón se refuerza con un "Mackinnon" para la Liga Argentina

Finalizada la participación, el expalista, de buenos movimientos, 22 años y 201 centímetros, le aportará una herramienta al DT, junto al ecuatoriano Jordan Cardenas, Nicolás Bravo y León Alfonso.

Su debut será el miércoles 22, cuando a las 21, el Sabalero recibirá a Atenas (Córdoba) en el gimnasio Roque Otrino, por una nueva jornada de la Conferencia Norte.

¡Bienvenido Facundo Mackinnon!



Facundo viene de Olimpia de Paraná y se suma al plantel de Liga Argentina de Colón. Tiene 22 años y juega en la posición de pivot



¡Muchos éxitos Facu!



#DaleColón pic.twitter.com/3qw22iBlWe — Colón Básquet (@ColonBasquet) November 17, 2023

¿De quién se trata?

De pibe jugaba al básquet en Recreativo y practicaba canotaje en el club Náutico Paraná. De un lodo para el otro hasta que a los 14 años dejó de picar la pelota para dedicarse al bote.

Sus interesantes cualidades y condiciones lo llevaron a ser convocados en diferentes oportunidades a la Selección Argentina juveniles de canotaje. Adolescente, más de 1,90 metros, un cuerpo privilegiado, mucha técnica y una dedicación profesional llevaron a este paranaense a ser considerado un diamante en bruto del canotaje. Por ese entonces debía elegir una de las dos disciplinas y el canotaje y la selección tiraron más.

Facundo Mackinnon representó al país en el Mundial Junior y Sub 23 en Plovdiv, Bulgaria, en el 2018, y repitió en el Mundial Sub 23 en Pitesti, Rumania, en agosto de 2019. Aquel certamen fue el último. Facundo hizo un gran trabajo pero sintió que estaba lleno, que no había más desafío que afrontar.