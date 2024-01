"Más que nada escribí eso en X porque siempre se bardea a los chicos y no está bueno. La gente tiene que entender que los chicos no somos los culpables a veces", apuntó.

Y luego, expresó: "Es una lástima donde está el club, donde lo llevaron. Colón es un club grande y no merece estar donde está. En este tiempo se estuvo rumoreando cosas de chicos de inferiores que fueron compañeros míos y no está bueno".

Farías consideró que "se reclaman cosas que quizás no están a nuestro alcance: poder entrenar en un buen gimnasio, en una buena cancha. A lo último había chicos entrenando con pelotas de YPF y creo que no está bueno".

El actual jugador de Inter Miami recordó que "una de las cosas que tuve que hacer es dejar el 15% de mi pase al club para las inferiores o no me vendían. Creo que no hubo ningún cambio en las instalaciones ni nada de eso. Estoy esperando que al menos le den una pelota a los chicos".

Para después, subrayar: "Gente que no movió un pelo para mi venta vio plata, la plata que me sacaron a mí se iban a usar para tal cosa y no se usó para nada. La otra que le entró al club la verdad que no se que pasó, ya no es tema mío".

Facu no dudó en afirmar que "la plata no era problema para mí, sabía que estando acá, en Estados Unidos, lo iba a recuperar tarde o temprano. Lo que más me molestó es que todo se iba a usar en inferiores y todavía no se vio un cambio. Ojalá que aparezca".

Más adelante refrendó que "la plata no fue a donde tenía que ir. Lo que más me duele es que la gente a veces le cae a los pibes y no tenemos nada que ver. Soy hincha del club y el descenso fue algo que le hizo mal a todos".

Cuando le volvieron a preguntar sobre las condiciones de su traspaso al equipo de Messi, el talentoso jugador disparó: "Si no aceptaba relegar el 15% seguro que la venta no se hacía. Lo mejor era resignarlo, mi carrera va a ser larga, tengo 21 años recién y la plata no era importante. Yo quería que el club tenga una venta grande y un cambio de aire".

En la parte final, auguró lo mejor para el equipo de sus amores, al decir que "ojalá que sean los chicos los que saquen el club adelante. Ojalá que empiecen a trabajar y a proyectar sobre los chicos que son los que le están poniendo el pecho en este momento al club".