Uno Santa Fe | Colón | Colón

Federico Lértora, entre el alivio y la duda en Colón

Federico Lértora encendió las alarmas tras salir ante Godoy Cruz por una sobrecarga en el aductor. No hay lesión, pero está en duda en Colón.

28 de abril 2026 · 16:00hs
Federico Lértora, entre el alivio y la duda en Colón

Prensa Unión

Federico Lértora dejó el campo a los 30 minutos del segundo tiempo en el último partido ante Godoy Cruz y generó inmediata inquietud en el cuerpo técnico de Colón. Su reemplazo por el paraguayo Sebastián Olmedo no fue una decisión táctica, sino física.

LEER MÁS: Unión define su destino: clasificación directa o espera agónica de 48 horas

El propio mediocampista explicó la situación tras el encuentro: “Se me cargó el aductor, intenté seguir pero fue empeorando y preferí salir porque no estaba al cien por ciento para lo que pedía el partido”.

Los estudios posteriores llevaron tranquilidad: no hay lesión de gravedad. Sin embargo, la realidad indica que el jugador todavía no está en plenitud.

Un partido clave en el horizonte de Colón

Con este panorama, Lértora está en duda para el compromiso de la próxima fecha ante Los Andes, que se disputará en el estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora, por la fecha 12 de la Zona A de la Primera Nacional.

El contexto no es menor: el Sabalero se encuentra a apenas dos puntos del líder, Deportivo Morón, por lo que cada punto empieza a tener un valor determinante en la pelea por la cima.

Bajas, regresos y variantes en estudio en Colón

La posible ausencia de Lértora se sumaría a otras bajas confirmadas. Matías Muñoz deberá cumplir una fecha más de suspensión tras su expulsión ante Morón, mientras que Matías Godoy tampoco estará disponible luego de ver la roja frente a Godoy Cruz.

Federico Lértora 1

En contrapartida, hay noticias positivas: Mauro Peinipil, Leandro Allende y Julián Marcioni están en condiciones de reaparecer. Peinipil podría meterse en el equipo en lugar de Emanuel Beltrán, mientras que Allende tiene chances de reemplazar a Facundo Castet.

Las opciones para reemplazar a Lértora

Si finalmente el mediocampista no llega, el cuerpo técnico deberá reconfigurar el eje del equipo. Una alternativa es sostener a Olmedo en cancha, adelantándolo al mediocampo pese a ser marcador central.

También aparecen opciones internas como Mateo Cardozo o Zahir Yunis, hasta incluso adelantar al uruguayo Beltrán mientras que otra variante táctica podría ser el ingreso de Conrado Ibarra para reforzar el sector izquierdo. En ese esquema, Ignacio Lago podría adelantarse como segundo punta junto a Alan Bonansea.

LEER MÁS: Unión volvió a ser Unión cuando más lo necesitaba

En lo que va de la temporada 2026, Lértora suma 9 partidos en la Primera Nacional, con 583 minutos en cancha y dos amonestaciones. Más allá de los números, su peso en el funcionamiento es determinante: orden, equilibrio y experiencia en una zona clave.

Por eso, aunque la lesión no sea de gravedad, su evolución física será seguida de cerca. Colón necesita a su volante central en plenitud para sostener su ambición. La decisión final se tomará en los próximos días. Mientras tanto, el interrogante sigue abierto.

Colón Federico Lértora Godoy Cruz
Noticias relacionadas
como quedo colon en la zona a tras su empate ante godoy cruz

Cómo quedó Colón en la Zona A tras su empate ante Godoy Cruz

Colón apenas marcó un gol en los últimos tres partidos y fue de penal ante Racing de Córdoba.

El déficit que viene mostrando Colón en los últimos partidos

colon saco pecho en la adversidad: un empate con caracter ante godoy cruz

Colón sacó pecho en la adversidad: un empate con carácter ante Godoy Cruz

incidentes en colon: confirman sanciones y apuntan a la interna de la barra sabalera 

Incidentes en Colón: confirman sanciones y apuntan a la interna de la barra sabalera 

Lo último

El PSG le ganó al Bayern Münich en un histórico partido de semis de Champions League

El PSG le ganó al Bayern Münich en un histórico partido de semis de Champions League

Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

Alarmas para Scaloni: Nico González se lesionó y estará al menos tres semanas afuera

Alarmas para Scaloni: Nico González se lesionó y estará al menos tres semanas afuera

Último Momento
El PSG le ganó al Bayern Münich en un histórico partido de semis de Champions League

El PSG le ganó al Bayern Münich en un histórico partido de semis de Champions League

Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

Alarmas para Scaloni: Nico González se lesionó y estará al menos tres semanas afuera

Alarmas para Scaloni: Nico González se lesionó y estará al menos tres semanas afuera

Talleres ajusta detalles con público y algunas dudas físicas antes de visitar a Unión

Talleres ajusta detalles con público y algunas dudas físicas antes de visitar a Unión

El último baile del Pulga: Colón prepara una despedida a la altura de su ídolo

El último baile del Pulga: Colón prepara una despedida a la altura de su ídolo

Ovación
El último baile del Pulga: Colón prepara una despedida a la altura de su ídolo

El último baile del Pulga: Colón prepara una despedida a la altura de su ídolo

Unión volvió a ser Unión cuando más lo necesitaba

Unión volvió a ser Unión cuando más lo necesitaba

Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

¿Contra quién se estaría cruzando Unión en los playoffs del Apertura?

¿Contra quién se estaría cruzando Unión en los playoffs del Apertura?

El PSG le ganó al Bayern Münich en un histórico partido de semis de Champions League

El PSG le ganó al Bayern Münich en un histórico partido de semis de Champions League

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica