Federico Lértora, entre el alivio y la duda en Colón

Federico Lértora encendió las alarmas tras salir ante Godoy Cruz por una sobrecarga en el aductor. No hay lesión, pero está en duda en Colón.

Federico Lértora dejó el campo a los 30 minutos del segundo tiempo en el último partido ante Godoy Cruz y generó inmediata inquietud en el cuerpo técnico de Colón. Su reemplazo por el paraguayo Sebastián Olmedo no fue una decisión táctica, sino física.

El propio mediocampista explicó la situación tras el encuentro: “Se me cargó el aductor, intenté seguir pero fue empeorando y preferí salir porque no estaba al cien por ciento para lo que pedía el partido”.

Los estudios posteriores llevaron tranquilidad: no hay lesión de gravedad. Sin embargo, la realidad indica que el jugador todavía no está en plenitud.

Un partido clave en el horizonte de Colón

Con este panorama, Lértora está en duda para el compromiso de la próxima fecha ante Los Andes, que se disputará en el estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora, por la fecha 12 de la Zona A de la Primera Nacional.

El contexto no es menor: el Sabalero se encuentra a apenas dos puntos del líder, Deportivo Morón, por lo que cada punto empieza a tener un valor determinante en la pelea por la cima.

Bajas, regresos y variantes en estudio en Colón

La posible ausencia de Lértora se sumaría a otras bajas confirmadas. Matías Muñoz deberá cumplir una fecha más de suspensión tras su expulsión ante Morón, mientras que Matías Godoy tampoco estará disponible luego de ver la roja frente a Godoy Cruz.

Federico Lértora 1 UNO Santa Fe | José Busiemi

En contrapartida, hay noticias positivas: Mauro Peinipil, Leandro Allende y Julián Marcioni están en condiciones de reaparecer. Peinipil podría meterse en el equipo en lugar de Emanuel Beltrán, mientras que Allende tiene chances de reemplazar a Facundo Castet.

Las opciones para reemplazar a Lértora

Si finalmente el mediocampista no llega, el cuerpo técnico deberá reconfigurar el eje del equipo. Una alternativa es sostener a Olmedo en cancha, adelantándolo al mediocampo pese a ser marcador central.

También aparecen opciones internas como Mateo Cardozo o Zahir Yunis, hasta incluso adelantar al uruguayo Beltrán mientras que otra variante táctica podría ser el ingreso de Conrado Ibarra para reforzar el sector izquierdo. En ese esquema, Ignacio Lago podría adelantarse como segundo punta junto a Alan Bonansea.

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En lo que va de la temporada 2026, Lértora suma 9 partidos en la Primera Nacional, con 583 minutos en cancha y dos amonestaciones. Más allá de los números, su peso en el funcionamiento es determinante: orden, equilibrio y experiencia en una zona clave.

Por eso, aunque la lesión no sea de gravedad, su evolución física será seguida de cerca. Colón necesita a su volante central en plenitud para sostener su ambición. La decisión final se tomará en los próximos días. Mientras tanto, el interrogante sigue abierto.