La inflación de febrero en Santa Fe fue del 2,7% y acumula 5,4% en lo que va del año

El aumento interanual alcanzó el 32,6%. Los rubros que más subieron durante el mes fueron Vivienda y servicios básicos, y Alimentos y bebidas

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la provincia de Santa Fe registró en febrero de 2026 una suba del 2,7% , de acuerdo con el informe difundido por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

Con este resultado, la inflación acumulada en el primer bimestre del año llegó al 5,4% , mientras que la variación interanual alcanzó el 32,6% , según los datos oficiales del organismo estadístico santafesino.

Los rubros que más subieron

El informe detalla que los mayores incrementos durante febrero se registraron en Vivienda y servicios básicos, con una suba del 5,0%, seguido por Alimentos y bebidas, que aumentó 3,7%.

También se destacaron los aumentos en:

-Otros bienes y servicios: 2,5%

-Atención médica y gastos para la salud: 2,3%

-Transporte y comunicaciones: 2,0%

-Educación: 1,7%

-Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,1%

-Esparcimiento: 1,0%

-Indumentaria: 0,5%

De esta manera, el nivel general de precios en la provincia se ubicó en 2,7% para el segundo mes del año, con una fuerte incidencia de los costos vinculados a la vivienda y a los alimentos en la dinámica inflacionaria.