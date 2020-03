Ferraro: "Yo tengo un técnico y es Diego Osella"

En las últimas horas, el secretario deportivo de Colón Francisco Ferraro charló con el programa la Voz del Sabalero por Radio Sol 91.5 y allí se le preguntó por la situación de Diego Osella. Fiel a su estilo, Pancho respaldó al entrenador, no obstante no pudo ratificar su continuidad si se da un mal resultado.

En el comienzo de la charla se lo consultó porque pese a los malos resultados Osella sigue siendo el técnico "Sigue porque tiene fuerzas y quiere trabajar en Colón. Diego estuvo conversando el lunes con José Vignatti y conmigo y allí el presidente le agradeció las palabras que dijo en la conferencia de prensa, cuando manifestó que no estaba atornillado a una silla y que nunca le haría mal a Colón. Esas palabras le daban la chance a los dirigentes que decidan. Pero además, él piensa que está capacitado y con la fuerza para seguir trabajando y el plantel es noble con él", aseguró.

Para luego agregar "Además Diego tiene autocrítica, después del partido con Newell's me dijo "me equivoqué en lo táctico, asumió su error. Cuando entré al vestuario después del partido con Boca, estaba reunido todo el cuerpo técnico deje pasar 10 minutos ya que Osella estaba mal. Hace una semana yo le dije "no saqué un minuto positivo del partido con Newell's, pero ahora son 45' los que se pueden rescatar y ante un rival como Boca". Igualmente la realidad indica que no te podés quedar con 45' tienen que ser 100' no 90' y el deseo es que sea con Talleres".

"Hay buen plantel y ganas de salir, no te digo que hablo con los 30 futbolistas, pero si con los referentes, a algunos les cuesta sacarse la ropa para irse a bañar, pero se del trabajo y las ganas que tienen de salir de esta situación. Me gusta a veces después del entrenamiento caminar y charlar con algún jugador y todos me manifiestan que es una cuestión mental", expresó.

Cuando le preguntaron si podía confirmar que Osella seguiría, aún cuando Colón perdiera en función de los nombres que suenan para reemplazarlo respondió: "Yo te voy a contestar, hoy fue una buena práctica mañana no se, el domingo el deseo es ganar, pero yo vivo el día a día. No sé absolutamente nada sobre los demás entrenadores, yo no hablé con ningún entrenador, mi técnico es Diego Osella".