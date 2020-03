Vignatti: "Sobre las cuestiones deportivas hay que preguntarle a Ferraro, todo confluye en él"

El presidente sabalero José Vignatti convocó a periodistas de distintos medios en donde habló de todos los temas, se trató de una charla informal en la que se le preguntó sobre el presente institucional y futbolístico con nombres propios. Luego de la misma, el máximo dirigente respondió varias preguntas que se habían tocado en la conversación que duró casi dos horas.

Sobre la continuidad de Diego Osella si se da un mal resultado con Talleres dijo "Eso hay que preguntárselo al director deportivo (Francisco Ferraro). Yo soy optimista y no pienso en la derrota. Si viene, la analizaremos, es impensado hablar de lo que pueda o no pasar el domingo. Yo no sé qué voy a pensar el lunes. Todo el análisis deportivo lo haremos con Ferraro, para eso está. Yo felicité la actitud que tuvo Osella luego del partido con Boca y por lo que dijo en sus declaraciones. No pensamos en que Colón pierda, queremos que Colón gane”.

Y de Ferraro expresó: "Yo reuní a toda la comisión directiva, antes de Boca y les pedí que le pregunten todo lo que quieran a Ferraro. Después, cada uno de nosotros puede tener su opinión y probablemente no sea coincidente, pero nosotros escuchamos al director deportivo, que para algo está. Todos nuestros pensamientos confluyen hacia él, ya que tenemos una excelente relación".

De la posibilidad de suprimir un descenso manifestó: "Oficialmente no hay nada, se está hablando manejamos la misma información que ustedes. Yo iré la AFA y será motivo de una charla si está Tapia, pero principalmente voy porque hay que participar de esta decisión y cuidar los intereses del club, la presencia en la AFA siempre es fundamental. La Superliga venía a brindar cosas que la AFA no nos daba, pero se fueron diluyendo y no hay motivo para un doble comando, la AFA está en condiciones de hacerse cargo del fútbol, especialmente por el presidente que tiene mucha capacidad".

Respecto al costo de los operativos cada vez que Colón juega de Colón y la postura adoptada por el Gobierno provincial en relación a la suba en el pago de los adicionales dijo "Estoy decepcionado, las primeras decisiones están lejos de la realidad, no puede ser que las instituciones sin fines de lucro subsidien los bajos salarios de los policías, a los policías hay que aumentarles el salario sin sacarlo de otra parte de la población. Nos están ahogando a una parte de la sociedad que trabaja ad honorem es un absurdo, al punto tal que es mas económico jugar de visitante que de local".

"Después del éxodo a Paraguay pusimos todo el esfuerzo, la cuota societaria está congelada hace dos años, es la más baja en un 60% a la que la sigue, es realmente insólito. Cobramos una cuota de 500 pesos y con acceso a los partidos, pero también a veces la concurrencia no es la deseada porque el equipo no motiva", tiró.

Consultado por Brian Fernández aseguró: "No lo conocía personalmente, pero la verdad que hay pocas personas con tanta pertenencia como este chico. Es admirable su bondad, su corazón divino y la desesperación que tiene por estar adentro de la cancha y dar todo por su Colón querido. No me arrepiento de nada, al contrario".

Por último le habló a los hinchas de Colón: "Si hay un colonista amargado en la ciudad, no creo que me ganen, soy el líder de los amargados y preocupados, con tal de salir de esto dedico la mayor parte de mi vida para tratar de buscar una solución, pero no soy mago. Las dos veces que llegué a Colón lo hice con un club fundido, yo se que a la gente no le interesa, solo quieren jugar en Primera y yo también. Creemos tener un plantel capacitado pero no le encontramos la vuelta, pero el primer tiempo con Boca me ilusionó, me da esperanza".