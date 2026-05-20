Las exportaciones marcaron un nuevo récord y la balanza comercial cerró abril con fuerte superávit

El intercambio comercial argentino volvió a mostrar números positivos durante abril. Las ventas al exterior crecieron más de 33% interanual y permitieron alcanzar un saldo favorable superior a los US$ 2.700 millones.

La balanza comercial argentina registró en abril un nuevo resultado positivo y consolidó casi dos años y medio consecutivos de superávit. Según informó el INDEC, el saldo favorable fue de US$ 2.711 millones , impulsado principalmente por un fuerte crecimiento de las exportaciones y una caída en las importaciones.

El intercambio comercial total —que contempla exportaciones e importaciones— alcanzó los US$ 15.118 millones , lo que representó una suba de 15,1% respecto al mismo mes del año pasado.

En ese escenario, las exportaciones fueron las grandes protagonistas del mes. Las ventas argentinas al exterior totalizaron US$ 8.914 millones, con un incremento interanual de 33,6%, el nivel más alto registrado para un abril. El crecimiento estuvo sostenido tanto por una mayor cantidad de productos exportados como por mejores precios internacionales.

Por el lado de las importaciones, el comportamiento fue inverso. Las compras al exterior cayeron 4% y se ubicaron en US$ 6.204 millones. La baja estuvo vinculada principalmente a una reducción en las cantidades importadas, aunque los precios mostraron un leve incremento.

Los sectores que impulsaron las ventas al exterior

Entre los rubros con mejor desempeño se destacó el de combustibles y energía, que alcanzó exportaciones récord por US$ 1.554 millones. El crecimiento interanual fue de 85,9%, impulsado por mayores envíos de petróleo crudo y combustibles.

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En abril se alcanzó un máximo histórico en valores tanto en las exportaciones totales como en las de Combustibles y Energía, en tanto se registró el valor más alto desde noviembre de 2012 para… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 20, 2026

También tuvieron un fuerte avance las manufacturas de origen industrial, que crecieron 43,3% respecto de abril del año pasado. En este caso, se combinaron aumentos tanto en cantidades exportadas como en precios.

Los productos primarios registraron una mejora del 25%, mientras que las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron ventas por US$ 2.705 millones, con una suba interanual de 14,1%.

Cómo quedó la relación comercial con los principales socios

En cuanto a los mercados internacionales, China volvió a posicionarse como el principal socio comercial de la Argentina, aunque el intercambio dejó un saldo negativo de US$ 706 millones. Las exportaciones hacia ese país crecieron con fuerza, pero las importaciones continuaron siendo superiores.

Con la Unión Europea también se registró déficit comercial, al igual que con Brasil, pese a la caída de las importaciones desde ese país.

En contraste, la Argentina obtuvo saldo favorable en el comercio con Estados Unidos y Chile. En ambos casos, el crecimiento de las exportaciones permitió cerrar abril con números positivos en la balanza bilateral.