Gaitán: "Si hablamos de lo que hace el otro, metemos la pata"

En procura de estar preparado para afrontar el pico en la curva de ascenso de la pandemia de coronavirus, las autoridades sanitarias están armando en todo el país hospitales de campaña, además de convocar a todos los profesionales disponibles, incluídos aquellos que pueden trabajar en algún club.

Dentro de esa convocatoria están los kinesiólogos, quienes desde sus conocimientos también pueden ser útiles en este díficil presente con el ingreso del Covid-19 a la República Argentina.

Norberto Gaitán, kinesiólogo de Colón, charló con radio Sol 91.5 de ese tema y la actualidad del club rojinegro. En el inicio reconoció que "el trabajo es estar mucho con el paciente, no soy especialista en la parte respiratoria puedo explicar por lo que estudié y viví en mi época donde hacia internación y terapia. Desde que me recibí cambió mucho todo".

Y más adelante, agregó: "Hay muchas especialidades que existen, el kinesiólogo trabaja en un área cerrada con un paciente que no puede tener contacto con el exterior, todo es importante cuando un paciente ingresa en un área crítica, hoy se habla mucho de respiradores cuando aquellos pacientes están mal".

En pos de ahondar un poco más en detalle con aquellas personas que están en situación difícil, Gaitán aportó que "cuando hay una falla respiratoria a la entubación hay que hacerla rápido, en 30 o 40 segundos, sino el paciente se te muere, hoy es complicada la situación de coronavirus y la semana que viene será peor".

El facultativo se metió de lleno en cuestiones inherentes a jugadores que se fueron a pasar la cuarentena mientras estaban lesionados al momento de detenerse la actividad. Al respecto apuntó que "Celis, Schmidt y Bernardi son los que se estaban recuperando. Celis venía muy bien de la rotura de ligamentos cruzados y este parate le cambia la recuperación, es distinta. Venía con dos turnos de trabajo muy bien y esto hace que siga trabajando pero con otro sistema de comunicación, le explicamos a la distancia y le informamos los movimientos".

Para luego, aseverar: "Schmidt venía con una lesión muscular y este parate lo llevará a estar sin dolor para entrenar normal, Celis no porque como expliqué anteriormente la situación es otra".

celis 12.jpg Celis es uno de los jugadores lesionados que tiene Colón.

El kinesiólogo de Colón recordó algunos jugadores que supieron recuperarse en menor tiempo al habitual de roturas de ligamentos: "En medicina uno más uno no es dos, no se pueden establecer tiempos y es distinto en cada individuo, lo del Bichi en su momento es una muestra como lo de Martín Romagnoli. Se rompió el mismo día que Palermo y en Buenos Aires hablaban maravillas de que Palermo volvió a los seis meses cuando en tres meses y medio Colón lo tuvo a Romagnoli en cancha".

En todo momento, Gaitán reafirmó que "cuando empecé en 1994 el entrenamiento del jugador era de una manera y hoy se usa GPS, es todo muy cambiante, tiene que ver que se entrena distinto y genera stress por lesiones. Todo eso afecta al futbolista, eso también cambió y evolucionó por todo lo que rodea, tenés coaching, nutricionista, hasta viene y desayuna en el club, tenés campos de entrenamiento".

Antes de su despedida, dio su opinión respecto a las recientes declaraciones de Ariel Garcé, donde apuntó antes de su salida a los médicos de Colón, donde expresó que le pidió a Lerche la renuncia de muchos profesionales con recorrido en el club. Beto afirmó: "No me gusta confrontar, me conocen bien, soy muy responsable y me gusta hacer lo que tengo que hacer. Hago mi trabajo de kinesiólogo, hablo de lo mío, no le voy a decir al técnico a quien tiene que poner, o decirle a Vignatti lo que tiene que hacer. El futbolista tiene que hacer lo que le corresponde, si hablamos de lo que hace el otro metemos la pata. Mis funciones son ser kinesiólogo, que un operador les diga a ustedes como hacer un programa no va. Es lo único que puedo responder".