Marcelo Estigarribia: "No sé qué será de mi futuro"

El mediocampista Marcelo Estigarribia forma parte del grupo de los varios futbolistas paraguayos que en estos momentos están afuera de su país, en medio de la cuarentena por el coronavirus. Este lunes, el jugador de Colón charló con Tigo Sports Noticias, hablando de cómo está viviendo en Santa Fe.

“Ahora me toca aprovechar las 24 horas del día con la familia, contarle un cuento a mi hija antes de dormir, acompañar más a mi señora, de a poco uno va sabiendo la rutina del hogar, que muchas veces nosotros no sabemos por estar más afuera”, manifestó el volante que en nuestro país también pasó por Newell's.

-¿Y en la cocina qué tal Marcelo?

-“Yo en la cocina soy muy malo, trato de apoyar ayudando, pero no es mi fuerte, salvo el asado, el sábado hice uno para nosotros.

El fútbol argentino, como la mayoría de los países de América, paró su Liga ante la expansión del coronavirus. El Chelo Estigarribia comentó las tareas que realiza y también los cuidados que tiene a la hora de alimentarse. “Todos los días nos mandan las rutinas de trabajo, con video incluido de lo que tenemos que hacer. Nos tenemos que filmar y mandarle al cuerpo técnico para ver que estemos haciendo bien o corregir las cosas”, dijo.

Y agregó: “Nos estamos cuidando bastante en la alimentación, de comer lo justo y necesario, frutas y verduras, y evitar la pasta por el tema de los carbohidratos”.

image.png Marcelo Estigarribia contó de qué manera trabaja para el regreso de la actividad.

Chelo Estigarribia tiene contrato hasta mitad de año con Colón. Dijo que desconoce su futuro y que ahora lo importante es la salud. “Tengo contrato hasta el 30 de junio. Después no sé qué pasará, no sé tampoco cuándo se reanudará el campeonato, habían dicho en junio pero no se sabe aún. En estos momentos lo principal es quedarse en casa y proteger la salud de todos. Quedándonos en casa estamos haciendo un bien a la sociedad misma”, expresó el ex Cerro Porteño.

Estigarribia disfruta de la compañía de su esposa y sus dos hijas, pero a sus padres los tiene en Paraguay, aunque en constante comunicación. Para cerrar la entrevista, dejó un mensaje para toda la población paraguaya, en medio de la cuarentena por el coronavirus.

“Todos los días me comunico con mis padres y les pido que no salgan. El otro día estuve en contacto con el preparador físico de Atalanta (club de Italia en el que jugó), y me dijo: 'Marcelo, acá en Bérgamo están muriendo 7 a 8 personas por día, por favor cuídense, ustedes que todavía están a tiempo'. Y eso te coca de más cerca. Así que, que la gente tome en serio esto, no es joda. Es quedarte en casa y cuidar a tus seres queridos, con eso vamos a ayudar bastante”, manifestó el Chelo Estigarribia.