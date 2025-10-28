Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, inhibido en FIFA: qué significa y cómo lo afecta

Colón está oficialmente inhibido en FIFA por la deuda con Alberto Espínola. Enterate cuáles son los reales alcances de dicha situación.

28 de octubre 2025 · 14:57hs
La situación de Colón con la FIFA quedó oficialmente expuesta tras la publicación del máximo organismo del fútbol mundial, que difundió una lista pública de clubes sancionados e inhibidos para incorporar jugadores. El Sabalero aparece entre ellos debido a una deuda con el defensor paraguayo Alberto Espínola, lo que implica una prohibición total de inscribir futbolistas hasta que la sanción sea levantada.

Qué alcance tiene la inhibición para Colón

Según explicó la FIFA en su comunicado, esta medida forma parte de las acciones disciplinarias que pueden aplicar las instancias legales del organismo o el Tribunal del Fútbol. “La prohibición de inscribir jugadores, contemplada en la estructura jurídica de la FIFA, forma parte de las medidas disciplinarias que las instancias legales del organismo rector del fútbol mundial o el Tribunal del Fútbol tienen facultad para imponer a los clubes”, detalla el texto.

LEER MÁS: Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

En términos prácticos, esto significa que Colón no podrá registrar refuerzos, ni en el ámbito nacional ni en el internacional, hasta que se cumpla íntegramente la sanción o la FIFA confirme su levantamiento, lo que ocurre únicamente cuando el club regulariza la deuda que originó el conflicto.

“Tan solo podrán volver a inscribir nuevos jugadores cuando se haya cumplido íntegramente la sanción o la administración de la FIFA la levante (por lo general, al llevar a cabo el club una o más acciones determinadas)”, amplió el comunicado.

La institución con sede en Zúrich también remarcó las consecuencias para los equipos que intenten infringir la medida: “Las entidades a las que se imponga dicha prohibición no podrán inscribir a ningún futbolista, ni en el ámbito nacional ni en el internacional, ya sea amateur o profesional, durante todo el periodo de vigencia de la medida”.

Para Colón la inhibición no tiene un rápido alcance

En el caso de Colón, la inhibición no afecta de manera inmediata su funcionamiento deportivo, ya que el próximo torneo de la Primera Nacional 2026 comenzará dentro de más de tres meses. Sin embargo, representa un serio obstáculo administrativo que el club deberá resolver antes del inicio de la competencia si pretende incorporar refuerzos.}

LEER MÁS: La inhibición de Colón y su impacto político: ¿por qué puede mover el tablero electoral?

El listado publicado por FIFA busca dar transparencia al sistema y “proporcionar a los grupos de interés, entre los que figuran jugadores, clubes y el público en general, una lista de todas las entidades sobre las que pesa este veto”.

Mientras tanto, la dirigencia sabalera, encabezada por Víctor Godano, analiza los pasos a seguir para acordar el pago con Espínola. La cuestión económica, sin embargo, se cruza con el contexto político: en apenas un mes, Colón elegirá autoridades, y la resolución de esta inhibición será uno de los temas centrales en la transición institucional.

